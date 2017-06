Kultursommer in den Thüringer Städten

Thüringens Kirchen, Schlösser, Parks und historische Plätze bieten in den Sommermonaten die stimmungsvolle Kulisse für zahlreiche Feste, großes Theater und Konzerte unter freiem Himmel. Traditionsreiche Festivals wie die Kulturarena in Jena, das Kunstfest in Weimar, das Rudolstadt-Festival oder das Festival GRASGRÜN in Meiningen sorgen für viel Abwechslung und Unterhaltung an herrlichen Sommerabenden.ErfurtDie DomStufen-Festspiele in Erfurt sind das sommerliche Veranstaltungshighlight Thüringens! Das Theater Erfurt verwandelt die atemberaubende 700 Jahre alte Kulisse von Dom St. Marien und Severikirche mit der 70-stufigen Freitreppe in eine der spektakulärsten Open-Air-Festspielbühnen Deutschlands. In diesem Jahr versetzt uns vom 10. bis 27. August Giuseppe Verdis Oper "Der Troubadour" zurück ins 15. Jahrhundert.Mit dem Krämerbrückenfest, dem größten Altstadtfest Thüringens, steht Erfurts historischer Stadtkern vom 16. bis 18. Juni im Mittelpunkt eines mittelalterlichen Spektakels.WeimarDas Publikum bestimmt in diesem Jahr das Programm der Konzertnacht mit der Staatskapelle Weimar. „Was Ihr wollt“ heißt das Ausnahmekonzert auf der Seebühne am 1. Juli dann auch. Neben den vielen kleineren Reihen sind es solche Höhepunkte wie das Genius Loci-Festival vom 11. bis 13. August oder das Kunstfest, das am 18. August eröffnet wird und bis zum 3. September zeitgenössischen Produktionen einen großen Rahmen gibt. Alle Höhepunkte sind unter www.weimarer-sommer.de zu finden.JenaKulturarena Jena 06. Juli bis 20. August: Nach über 25 Jahren am angestammten Platz auf dem Theatervorplatz wird weiterhin das Gegenteil von Simplizität gepflegt. In fast sieben prall gefüllten Kulturarena-Wochen ist Platz für unterschiedlichste Klänge, Botschaften, Gespräche und rhythmische Hüftschwenker. In diesem Sinne lohnt sich die Recherche unter den insgesamt 58 Veranstaltungen unter www.kulturarena.de Bad LangensalzaIn Bad Langensalza werden die sommerlichen Parks zur Bühne für zahlreiche Veranstaltungen. So öffnet am 8. Juli der Japanische Garten seine Tore zum TANABATA. Beim Sternenfest genießen Besucher die stimmungsvolle Atmosphäre des Gartens in der Abenddämmerung. Ein Sommerkino lädt zum Träumen ein.Mit „Schokolade – Das Konzert“ gastiert Christina Rommel am 22. Juli im Rosengarten. Während die Pop-Musikerin über die süße Köstlichkeit singt, zaubert ein Chocolatier kleine Kunstwerke aus Schokolade. Zeitgleich lockt der Apothekergarten des Thüringer Apothekenmuseums mit einer Gartennacht. Während der Debora-Singkreis Lieder zum Thema Gesundheit präsentiert, können Heilkräuter in verschiedenen Zubereitungen verkostet werden.Der MDR Musiksommer lädt am 6. August in den Park des Friederikenschlösschens ein. Mit „Tine Thing Helseth & tenThing“ erwartet die Besucher ein temperamentvoller Konzertnachmittag.GothaDer Gothaer Sommer bringt mit dem Film- und Musikerlebnis „Sounds of Hollywood“ am 17 Juni und der ostdeutschen Rockband KARAT am 09. September, zwei Open-Air-Konzerte in den barocken Schlosshof des Schloss Friedenstein. Das Ekhof-Festival verzaubert von Juli bis August seine Besucher mit Oper und Theater und bietet mit dem Barockfest am 26. und 27. August einen fürstlichen Abschluss.ArnstadtDer Höhepunkt des 25. Jazzweekends in Arnstadt ist am 09. Juni das Hauptkonzert mit SLIXS, einem der weltbesten A-Cappella-Ensembles. Mit ihrer kraftvollen und waghalsigen Mischung aus Jazz, Pop und Funk, Klassik und Weltmusik begeistern die sechs Stimmwunder jedes Publikum.Künste in Haus und Hof – das Arnstädter Kleinkunstfestival der besonderen Art – präsentiert seinen Gästen am 15. Juli ein spannendes und abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit beeindruckenden Künstlern der unterschiedlichsten Sparten. Im ältesten Ortes Thüringens öffnen hierfür historische Stadthäuser, Kirchen, verwinkelte Gärten und Höfen ihre Türen.EisenachDer Sommer in Eisenach steht ganz im Zeichen des 117. Deutschen Wandertags. Vom 26. bis 31. Juli wird Eisenach zur Wanderhauptstadt Deutschlands. Umrahmt werden die Wanderungen von einem abwechslungsreichen Kulturprogramm. Im Landestheater Eisenach wird das Luthermusical aufgeführt. Ein kunterbuntes Bühnenprogramm auf dem Eisenacher Marktplatz rundet das Veranstaltungsprogramm ab.ApoldaDer historische Pavillon im Glockengarten des GlockenStadtMuseums ist nicht nur optisch ein Blickfang. In den Sommermonaten wird er zur perfekten Kulisse für „Theater im Pavillon“. Insgesamt 15 Aufführungen von Kleinkunsttheater bis Kabarett werden jeweils sonntags um 15 Uhr dargeboten und ergänzen die Dauer.- und Sonderausstellungen des Museums.AltenburgDer Altenburger Kultursommer steht unter dem Thema „Heiße Musik, große Emotionen, spannende Geschichte…“. So lockt die Museumsnacht am 10. Juni wieder zahlreiche Nachtschwärmer in den herzoglichen Schlosspark. Musical-Freunde kommen vom 13. bis 18. Juni beim Musical-Sommer des Landestheaters auf ihre Kosten und ein jährlicher Höhepunkt ist das Klassik Open-Air am 30.Juni und 1.Juli auf dem beeindruckenden Altenburger Hauptmarkt.SuhlIn Suhl, dem größten staatlich anerkannten Erholungsort Deutschlands, findet auch in diesem Jahr wieder der beliebte „Suhler Orgelsommer“ statt. Am ersten September-Wochenende verwandelt sich die Suhler Innenstadt in die Bühne für das 4. Straßentheaterfestival.MeiningenEin Highlight des Stadtfestes am 16. bis 18. Juni ist die Band Glasperlenspiel, die am Samstagabend die Bühne rockt.Beim Meininger Festival GRASGRÜN versprüht der mehrfache ECHO-Preisträger Till Brönner am 29. Juli sommerliche Lebensfreude. Das Festival profiliert sich durch Konzerte jenseits des Mainstreams mit Musik von Soul bis Weltmusik, Song und Jazz der höchsten Güte. Der Thüringer Kleinkunstpreis wird anlässlich der Kleinkunsttage am 18. August verliehen. Als Stars der Szene werden sich u.a. Willy Astor, Claus v. Wagner und Rainald Grebe die Ehre geben.GeraZahlreiche Höhepunkte bietet dieser Sommer in Gera. Unter dem Motto „Schattenwelten“ findet vom 23. Juni bis 15. Oktober die 8. Höhlerbiennale statt und ist damit eine feste Größe im Geraer Kulturprogramm. Am 21 Juni, dem kalendarischen Sommeranfang feiert Gera Fête de la musique. Höhepunkt des Abends ist jedoch Rapsody in Blue –Bernstein meets Gershwin im Hofwiesenpark. Der Flugplatz Gera-Leumnitz ist am 8. Juli Schauplatz der Pyro Games.MühlhausenDas vom 8. bis 11. Juni in Mühlhausen stattfindende Festival „Clarinet & Friends“ verspricht nicht nur Musikgenuss rund um Klassik, Tango, Jazz und Klezmer auf Weltniveau, sondern verwandelt die ganze Stadt in eine Bühne und macht Bürger und Gäste zu akustischen Hauptdarstellern. Der Mühlhäuser Kleinkunstsommer bietet Unterhaltung aus dem Bereich Kleinkunst, Kabarett, Film und Livemusik. In der Zeit vom 29. Juni bis 16. Juli wird an drei Wochenenden die Kulisse des idyllischen Syndikatshofes als Veranstaltungsort genutzt. Die Mühlhäuser Stadtkirmes, als größte Stadtkirmes in Deutschland lädt vom 25. August bis 3. September zum Feiern ein. Weitere Höhepunkte sind das New Orleans Festival am 12.August und die Mühlhäuser Kulturnacht am 19.August.SchmalkaldenVom 24. bis 27. August schlängeln sich wieder tausende Einheimische und Gäste durch die in den Stadtfarben blau-weiß-rot geschmückten Straßen, Gassen und Plätze der historischen Altstadt von Schmalkalden. Sie feiern ausgelassen eines der schönsten und authentischsten Volksfeste in Thüringen – dazu hat sich das „Hirschessen mit Bartholomäusmarkt“ in den letzten 26 Jahren entwickelt.Weit über 500 Mitwirkende bestreiten auf den Bühnen Altmarkt, Salzbrücke/Weinmarkt, Lutherplatz und an der „Villa K“ ein ausgesprochen buntes und vielseitiges Programm welches nahezu jedes Genre bedient.Bei diesem Sommerprogramm ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei. Alle weiteren Informationen zu den Veranstaltungen, sowie Tickets erhalten Sie in den Tourist-Informationen der Städte.