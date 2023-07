Herausragende Locations - Feiern und Tagen in den Thüringer Städten

Vom fürstlichen Schloss bis zum hippen Industriedenkmal –inspirierende Events an spektakulären Orten

Moderne Messe- und Kongresszentren, historische Schlösser und Villen, Industriedenkmäler und Klöster, Brauerei und Museen – die Thüringer Städte überraschen mit zahlreichen angesagten und teils außergewöhnlichen Locations. Besucher aus der ganzen Welt sind bereits überzeugt von den ausgezeichneten Voraussetzungen für kreative Begegnungen – ob Kongresse, Konferenzen oder Incentives. Und dies mit Tradition: Fernhandelswege wie die Via Regia sorgten schon in den vergangenen Jahrhunderten dafür, dass Thüringen als ein wichtiger Ort für Handel und Austausch galt. Noch heute ist Thüringen inmitten Deutschlands über den ICE-Knotenpunkt Erfurt bestens in alle Himmelsrichtungen angebunden.



Wer also rauschende Events feiern oder nationale wie auch internationale Tagungen an besonderen Orten stattfinden lassen möchte – die Thüringer Städte machen es möglich.



Willkommen im Convention Bureau Thüringen



Herausragende Veranstaltungsorte sind die perfekte Basis für erfolgreiche Events. Doch wie erfährt man, welche Möglichkeiten es gibt und in welchen Thüringer Städten Locations zur Verfügung stehen? Dafür wird zukünftig – durch die Initiative des Vereins Städtetourismus in Thüringen e. V. – das Convention Bureau Thüringen sorgen. Es ist der neue Ansprechpartner mit Know-how vor Ort und erleichtert als „Lotse“ den Zugang zu geeigneten Orten und Dienstleistern in Thüringen. Durch ein umfangreiches Netzwerk an MICE-Partnern – beispielsweise Agenturen, Gastronomen, Hotels, Eventlocations und Freizeiteinrichtungen als begleitende Erlebnisse – bietet das Convention Bureau Thüringen bei der Organisation und Durchführung von Tagungen, Kongressen und Geschäftsveranstaltungen die perfekte Unterstützung. Die Thüringer Tourismus GmbH (TTG) betreibt als Netzwerker den künftigen Knotenpunkt für die Tagungs- und Veranstaltungsbranche im Land. „Um die Kräfte zu bündeln, machen wir uns als TTG gemeinsam mit dem Verein Städtetourismus in Thüringen e. V. und der Allianz für die Thüringer Veranstaltungswirtschaft e.V. auf den Weg und nehmen die Einrichtung des Convention Bureau vor“, so Christoph Gösel, Geschäftsführer der TTG.



Landeshauptstadt Erfurt: „Tagen im Herzen Europas“



In Erfurt erlebt man vor der einzigartigen Kulisse historischer Bauwerke hochmoderne Tagungskultur. Hinzu kommen die gute Erreichbarkeit und zentrale Lage, attraktive Kongresszentren sowie vielfältige Rahmenprogramme. Teilnehmer verschiedener Fachkongresse aus dem Medizin-, Wirtschafts- und Verbandsbereich haben Erfurt bereits als erstklassige Tagungsdestination kennen und schätzen gelernt.



Green Meetings ist das Stichwort für nachhaltiges Tagen. Mit kurzen Wegen in der Stadt sowie gut ausgebauter Stadtbahn zeigt sich Erfurt klima- und umweltfreundlich. Das „Messe und Congress Center“ ist flächenmäßig der zweitgrößte Messestandort in den neuen Bundesländern. Die Messe Erfurt überzeugt mit einem multifunktionalen Hallenkonzept sowie separaten Tagungsräumen im direkt angeschlossenen Congress Center. Die Mehrzweckhalle schafft mit einer Kapazität von 5.200 Personen genügend Raum für große Tagungen. Ebenfalls gern genutzt: Das Multifunktionsgebäude der Arena Erfurt, dass auf 1.550m² ideale Kapazitäten für Konzerte, Shows, Ausstellungen und Firmenveranstaltungen bietet.



Zu den außergewöhnlichen historischen Tagungslocations gehört der Kaisersaal. Er gilt als eines der ältesten und schönsten Veranstaltungshäuser Europas und liegt inmitten der Erfurter Altstadt. Damit nicht genug: Tagen, wo Martin Luther betete und arbeitete? Dieses einmalige Erlebnis bietet das Evangelische Augustinerkloster als international bekannte Tagungs- und Begegnungsstätte. Auch auf der Zitadelle Petersburg, der größten und am besten erhaltenen barocken Festungsanlagen Mitteleuropas, lässt es sich im Veranstaltungsraum „Leonhard“ vortrefflich tagen. Nur unweit entfernt, direkt hinter dem Dom, befindet sich das Theater Erfurt als vielseitig nutzbare Veranstaltungsstätte. Beliebt ist auch die „Zentralheize“: Wo einst Industrieunternehmen rund um Erfurt versorgt wurden und später die Produktion von Schreibmaschinen florierte, versammeln sich heute Gäste und Besucher zu Ausstellungen und Veranstaltungen jeder Art – und das inmitten des Kultur-Hotspots der Stadt Erfurt. Zu weiteren beliebten Event- und Tagungslocations zählen der prunkvolle Rathausfestsaal auf dem zentral gelegenen Fischmarkt, der egapark und das Deutsche Gartenbaumuseum, das Thüringer Vinarium, der Flughafen Erfurt-Weimar und nicht zuletzt der Zughafen als Inbegriff für Kreativ- und Veranstaltungsstätte.



Vielseitige Eventperlen in der Mitte Thüringens



Herrliche Muschelkalkhänge prägen die malerische Umgebung und bewirken ein angenehmes Klima: Jena liegt mitten im Saaletal und ist als Universitäts-, Wissenschafts- und Lichtstadt bekannt. Hier sprudeln die Ideen und weltbekannte Firmen wie ZEISS, Jenoptik und SCHOTT starteten ihre Erfolgsstory. Jena gilt als Wiege der optischen Industrie in Europa und ist anerkanntes Forschungszentrum auf den Gebieten der Optik, der Photonik und Medizintechnik. Als attraktiver Tagungsstandort ist Jena eher noch ein Geheimtipp. Dabei wartet die Stadt mit einer Kongresskultur der besonderen Art auf: Wie auf einem Campus liegen außergewöhnliche Tagungsstätten im Stadtzentrum nahe beieinander – von modernen Tagungshotels bis hin zu Locations mit einmaligem Ambiente. Historische Gebäude wie das ehemalige Jugendstilbad Volksbad oder das Volkshaus garantieren bleibende Eindrücke. Veranstaltungsstätten wie das Zeiss-Planetarium oder die Imaginata bieten ein ebenso unvergleichliches Flair. Für mittlere und kleinere Tagungen bietet Jena auf alle Fälle perfekte Rahmenbedingungen. Das Jena Convention Bureau berät Veranstalter bei der Auswahl geeigneter Räumlichkeiten sowie bei der Organisation von Tagungen und Rahmenprogrammen in Jena und Umgebung.



Die Kulturstadt Weimar steht seit jeher für Begegnung, geistigen Austausch und gesellschaftliche Höhepunkte. Große Namen und große Ereignisse sind mit Weimar seit mehr als 200 Jahren eng verbunden. Es war und ist ein idealer Ort für den geistigen Austausch, inspirierende Debatten und neue Wege. Weimar selbst ist ein beliebter Tagungsort mit einer charmanten wie leistungsfähigen Infrastruktur, die für Rahmen- und Abendprogramme jede Menge Kultur und Sehenswürdigkeiten bereithält. Zusätzlich ist das neue Bauhaus-Museum Weimar in direkter Nachbarschaft zur Weimarhalle zum internationalen Anziehungspunkt geworden. Die Bauhaus-Universität Weimar und die Hochschule für Musik Franz Liszt bieten zahlreiche Möglichkeiten zur Vernetzung.



Das congress centrum weimarhalle verfügt über ein flexibles Raumangebot für Kongresse, Tagungen und Seminare. Mitten im Park und damit im Grünen gelegen, holzverkleidete Wände und viel Tageslicht – die Architektur der Weimarhalle beeindruckt Veranstalter und Besucher immer wieder aufs Neue. Mit festlich illuminierten Räumen wird sie nach der Tagung und dem Plenum zur Kulisse für stilvolle Feste und glamouröse Galas, Familien- oder Unternehmensfeiern. Im Sommer wechselt das Geschehen gern ins Freie auf die Terrassen mit Blick in den Park und auf die spiegelnde Wasserfläche.



Das Kongresszentrum wird bestens ergänzt von attraktiven Locations in der Stadt für den Gala-Abend oder das Get-together: Von historisch-elegant bis urban-lässig reicht das Angebot in Schlössern, Villen und Clubs.



Der Eiermannbau in Apolda ist eine Architekturikone der Moderne. Die 1906/07 errichtete Textilfabrik wurde 30 Jahre später von einem der bedeutendsten deutschen Architekten des 20. Jahrhunderts, Egon Eiermann, umgebaut, erweitert und als Feuerlöschgerätewerk genutzt. Seit 2018 ist das Gebäude Sitz der Internationalen Bauausstellung (IBA) Thüringen. Die Raumangebote der „Open Factory“ im Eiermannbau und dem benachbarten Winkelbau eignen sich für vielfältige Nutzungen, unter anderem für Ausstellungen, Tagungen und Events. Für den Veranstaltungsservice sind ausreichend Nebenflächen und eine gut ausgestattete Cateringküche vorhanden.



In der ehemaligen Residenzstadt Gotha ist die Stadthalle der angesagteste Veranstaltungsort. Durch die Größe und Flexibilität der Säle bzw. Räume auf zwei Etagen bieten sich zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten.



Sie wurde 1824 erbaut und gehört mit ihrer historischen Bausubstanz zu den ältesten Konzert- und Festhallen Deutschlands. Aufgrund ihrer hervorragenden Akustik wurde sie in der Vergangenheit auch für Tonaufnahmen genutzt. Heute finden hier Konzerte, Shows, Vorträge und Tagungen, Empfänge und Bälle statt. Das Haus bietet je nach Nutzungs- und Bestuhlungsvariante bis zu 1.100 Besuchern Platz.



Bergwerk und Brennerei: Locations im Norden Thüringens



Ein besonderer Tagungsort in Nordhausen befindet sich im Erlebnismuseum der Traditionsbrennerei, in einem denkmalgeschütztem Jugendstil-Gebäudeensemble. Die Echter Nordhäuser Traditionsbrennerei ist das bedeutendste Museum der deutschen Kornbrenntradition. Modernste Tagungstechnik, das Flair des Museums und gute gastronomische Möglichkeiten sorgen für ein stimmiges Ambiente für Seminare, Tagungen oder Feierlichkeiten.



In Mühlhausen bietet das Hotel Stadt Mühlhausen mit sechs Veranstaltungsräumen, die sich teils miteinander verbinden lassen, ideale Voraussetzungen für Businessveranstaltungen oder besondere Feste. Zu den weiteren Tagungsorten der Stadt zählt die Eventlocation Mühlhussia, das Puschkinhaus Mühlhausen sowie das Brauhaus zum Löwen inmitten der historischen Altstadt. Letzteres umfasst fünf modern ausgestattete Tagungsräume, eine Eventgastronomie und besondere Bierspezialitäten.



Das historische Friederikenschlösschen sowie das Kultur- und Kongresszentrum sind perfekt für Feiern und Tagungen in der Rosen- und Gartenstadt Bad Langensalza geeignet. Beide Tagungszentren verfügen über flexibel nutzbare Räumlichkeiten unterschiedlichster Größe. Das Kultur- und Kongresszentrum ist zudem mit modernster Licht- und Tontechnik ausgestattet. Außerdem ist der nahegelegene Baumkronenpfad eine außergewöhnliche Location für verschiedenste Anlässe.



Eine mit Sicherheit unvergessliche Art, eine Tagung oder ein Firmenevent zu begehen, bietet das Erlebnisbergwerk Sondershausen. Es ist Teil des nach wie vor aktiven Salzbergwerks Glückauf Sondershausen und überrascht mit einer ganz eigenen, faszinierenden Erlebniswelt. Zahlreiche Tagungen, Veranstaltungen und Events finden hier jährlich statt – in außergewöhnlichen Sälen im Salzgestein, tief unter der Erde. Rahmenprogramme wie Führungen, Catering und Unterhaltung runden das Angebot ab. Über Tage ist das Schloss Sondershausen eine beliebte Kulisse für Events aller Art. Das Schloss ist bau- und kunstgeschichtlich der bedeutendste Schlosskomplex Nordthüringens. Der Riesensaal ist mit 16 überlebensgroßen Figuren antiker Gottheiten und mehr als 20 Deckengemälden mythologischen Inhalts geschmückt und wurde 1702 erstmals für eine Hoffestlichkeit genutzt. Neben dem Riesensaal kann das Achteckhaus, der Blaue Saal und weitere Räume genutzt werden.



Neues aus dem Süden: Festhalle in Ilmenau, historische Villa in Meiningen



Mit einem Festakt wurde im April 2023 nach aufwendiger Kernsanierung das Kultur- und Kongresszentrum Festhalle Ilmenau eröffnet. 1931, aus Anlass der Wiederkehr des 100. Todestags von Goethe sollte in Ilmenau ein großes Festspielhaus auf Augenhöhe mit dem Ensemble in Bayreuth erbaut werden. Wie aus historischen Akten hervorgeht, sollten drei Standorte in Deutschland als feste Größen der Kultur etabliert werden: Oberammergau – noch heute bekannt für seine Passionsspiele – als Zentrum der kirchlichen Weltanschauungen, Bayreuth mit seiner Verbindung zum Komponisten Richard Wagner - als Ort der Musik und die Stadt Ilmenau – eng verknüpft mit dem Namen von Goethe – als Bühne auf literarisch-dichterischem Gebiet. Die neu eröffnete Festhalle Ilmenau ist nun ein Kultur- und Kongresszentrum, das höchsten Ansprüchen genügt. Es bietet modernste Veranstaltungs-, Licht-, Ton-, Bühnen- und Konferenztechnik. Auch das neue Mobiliar mit modernsten Medienanschlüssen und umfangreicher Kongressausstattung bieten höchsten Komfort auch bei komplexen Veranstaltungen.



Die besten Tagungs- und Feierlocations in Meiningen sind das Volkshaus und im Ortsteil Walldorf der Kressehof. Das Volkshaus ist ein klassizistisches, denkmalgeschütztes Gebäudeensemble im Norden des Stadtzentrums, unweit vom Schlosspark und dem kostenfreien Parkplatz „Volkshausplatz“. Das Volkshaus eignet sich für kleinere Feiern genauso wie für Veranstaltungen, Konzerte oder Messen mit bis zu 900 Personen. Etwas außerhalb Meiningens befindet sich der Kressehof Walldorf: Aus einem ehemaligen Wirtschaftshaus des Domänengutes der Herren von Diemar wurde in Walldorf ein vielseitig nutzbares Veranstaltungsgebäude erschaffen, das im Saal Platz für bis zu 400 Personen bietet und sich dank der Heimatstube ebenso für Familienfeiern oder Seminare eignet. Eine brandneue, außergewöhnliche Tagungsmöglichkeit in Meiningen offeriert die Bibliothek der Villa Beck – eine unter Denkmalschutz stehenden Ingenieursvilla im Jugendstil. Dieser erstklassige Seminar- und Tagungsraum bietet die ideale Umgebung für geschäftliche Veranstaltungen und Meetings.



Suhl ist auch als Kongress-Stadt bekannt – spätestens seit der Eröffnung des Congress Centrum Suhl (kurz: CCS) im Jahr 1995. Ob Tagungen, Kongresse, Parteitage, Bundeskonferenzen oder Großveranstaltungen – das CCS kann bereits auf zahlreiche Events zurückblicken. Allein sechs Vier-Sterne-Hotels bieten den Gästen eine attraktive Auswahl an zusätzlichen Konferenz-, Bankett- und Tagungskapazitäten sowie Seminarmöglichkeiten.



Ostthüringen: Residenzstadt Altenburg und Otto-Dix-Stadt-Gera



In der Stadt Altenburg gibt es gleich sieben außergewöhnliche Locations. Allen voran kann das Residenzschloss Altenburg genannt werden. Ob im prächtigen Festsaal, im klassizistischen Goldsaal oder im historischen Bachsaal – hier lässt es sich fürstlich feiern und tagen. Der Agnesgarten mit seinen alten Bäumen mitten im Schlosshof ist ideal für Außenveranstaltungen geeignet. Im barocken Ensemble Teehaus und Orangerie im Schlosspark spürt man noch immer die entspannte Leichtigkeit der Hofgesellschaft. Frisch renoviert ist es sicherlich eine ganz besondere Kulisse für Veranstaltungen. Das geschichtsträchtige Altenburger Logenhaus beherbergt heute nicht nur die Freimaurer-Loge, sondern auch die Akademie für Bildung und Kultur. Mit ihrem beeindruckenden Interieur sind die Räumlichkeiten wie geschaffen für kulturelle Veranstaltungen der besonderen Art. Ein ganz anderes Flair bietet sich im luftigen Brauereisaal der Altenburger Erlebnisbrauerei. Direkt unter dem Dach des romantischen Jugendstilhauses findet man den rustikalen Sudhausboden, während in der Sudhausstube für kleinere Festlichkeiten gleich sechs Sorten Bier vom Fass gezapft werden. Die traditionsreiche Altenburger Destillerie steht ebenso für Tagungen und Events zur Verfügung: Das über 100 Jahre alte Gebäude wurde liebevoll restauriert und ist mit dem rustikal eingerichteten Saal mit Präsentationsgalerie, gemütlicher Bar und separater Kegelbahn für größere Feiern jeglicher Art der richtige Rahmen. In der Altenburger Senffabrik, einer Erlebnismanufaktur mit Kochschule „Senfonie“, kann ein Tagungsraum gemietet werden. Ein magischer Ort für besondere Anlässe: Die Gnadenkapelle Altenburg bietet mit ihrer modern-schlichten Architektur und den hellen Räumlichkeiten (Sternensaal, Galerie, Eventgarten) den idealen Rahmen für Veranstaltungen mit individueller Note. Gäste können sich frei fühlen in der Gestaltung ihres Events oder Kultur aus einer neuen Perspektive erleben.



Tagen und Feiern in Gera – auch hier gibt es ungewöhnliche und attraktive Locations, auf die es sich lohnt, ein Auge zu werfen: Wer gern im Grünen verweilt, ist mit der Villa D’Aragon bestens beraten. Das ehemalige Schulgebäude ist heute Kulturhaus mit mehreren Sälen für Kongresse, Tagungen, Konferenzen, Konzerte und andere Veranstaltungen. Feiern und Tagen in einem stilvollen Rahmen in einer Villa mit historischem und modernem Ambiente – dafür bietet sich auch das Haus Schulenburg an: Das ehemalige Wohnhaus des Industriellen Paul Schulenburg ist heute Museum mit Fokus auf Henry van de Velde, der nicht nur Haus und Garten als Gesamtkunstwerk konzipiert hat, sondern auch den Großteil der Inneneinrichtung. Zu mieten sind Räume des Haus Schulenburg – Henry van de Velde Museums, der Veranstaltungskeller sowie Caféteria und Garten. Das KUK (Kultur- und Kongresszentrum) ist Ostthüringens größte Veranstaltungsstätte. Es verfügt über einen großen (Konzert-)Saal, weiträumige Foyers, mehrere Konferenzräume, eine leistungsfähige, hauseigene Gastronomie. Ein unmittelbar angrenzendes Parkhaus sowie die Nähe des Geraer Hauptbahnhofes erleichtert Besuchern die Anreise erheblich.