Gotha erleben – Der Herbstbeginn lockt mit zwei spektakulären Höhepunkten

Endlich ist es wieder da! Nach zwei Jahren Pause steigt erneut das bekannteste Fest der Residenzstadt und setzt ein ganz besonderes Highlight im Thüringer Veranstaltungskalender.Vomverwandelt dasdie Stadt in ein farbenfrohes Meer aus Markttreiben und abwechslungsreichen Konzerten – alles unter dem Zeichen des 600-jährigen Festjubiläums, denn 1422 wurde das Gothardusfest zum ersten Mal gefeiert.In diesem Jahr mit dabei: Die größten Acts der Musikgeschichte, denn diese bringen die LandesWelle YESTERHITS und die Hit Radio Show gleich zu Beginn am Donnerstag auf die Bühne. Mit dem mehrfach Gold ausgezeichneten Singer-Songwriter Philipp Dittberner verweilen wir am Freitag chillig auf „Wolke 4“ und mit Stereoact treffen am Samstag bei „Die immer lacht“ Deephouse und Pop-Schlager in ausgefeilten DJ-Sets aufeinander.Über 70 weitere Programmpunkte warten darauf, entdeckt zu werden und vereinen regionale und überregionale Bands und Künstler zu einer einzigartigen Mischung, die es nur in Gotha gibt. Das Hauptbühnenprogramm fokussiert sich auf den Oberen Hauptmarkt und lässt den frisch sanierten Mittelpunkt der Residenzstadt im neuen Glanz erstrahlen.Der Brühl verwandelt sich in einen historischen Markt mit mittelalterlicher Musik. Hier warten märchenhafte Erzählungen, Schaukämpfe, mittelalterlicher Gesang, Feuershows, Gauklerei und vieles mehr auf die ganze Familie. Auch alle anderen Plätze laden zum Verweilen, Schmausen, Zuhören und Mitmachen ein.Infos zum Programm sind unter www.gothardusfest.de zu finden.Das letzte Septemberwochenende lockt mit seiner Vielfalt große und kleine Besucher in die Residenzstadt Gotha und hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Und kurz darauf taucht Gotha erneut in ein farbenprächtiges Meer - diesmal ausWenn Gemäuer und Bäume sprechen könnten, welche Geschichten würden sie wohl erzählen? An den Abenden vom 30. September bis zum 2. Oktober 2022 wird die 100-jährige Geschichte des Landkreises Gotha im Schlosspark durch fulminante Licht-, Audio- und Videoinstallationen zum Leben erweckt. Sobald es dunkel wird, fangen die Gebäude und Bäume zwischen Orangerie, Schloss Friedenstein und Herzoglichem Museum an zu Leuchten.Mit einem Schritt durch das Portal der Gothaer Orangerie betreten die Besucher das Illuminationsgelände und tauchen ein in die Vergangenheit und wechselvolle Geschichte des Landkreises: Die Goldenen 20er, Josef von Gadolla, der Thüringer Wald als Tourismusregion zu DDR-Zeiten – diese und viele weitere historische Impressionen sind von 19.00 bis 22.00 Uhr an insgesamt acht Stationen im und am Schlosspark erlebbar.Das Herzstück der Illumination ist dabei das Herzogliche Museum. An der parkzugewandten Museumsfassade erwartet die Besucher eine beeindruckende Videoprojektion – ganz im Stil des Festivals GENIUS LOCI und in Zusammenarbeit mit seinen Machern von MXPerience, deren audiovisuelle Projektionen jährlich über 50.000 Besucher anlocken. Der Eintritt ist frei.Nähere Infos unter www.illumination-im-park.de Zu den Premiumsponsoren des Gothardusfest 2022 zählen die Stadtwerke Gotha sowie das Autohaus AHG. Des Weiteren wird das Gothardusfest unterstützt durch die Regionalstiftung der Kreissparkasse Gotha, die Deutsche Bahn, die Kreisparkasse Gotha, die Stadt Gotha, den Landkreis Gotha, Köstritzer, den Thüringer Bogen, den Gothaner e.V. sowie die Medienpartner LandesWelle Thüringen sowie BILD Thüringen.Die „Illumination im Schlosspark“ wird gefördert durch die Regionalstiftung der Kreisparkasse Gotha.