Am Freitag, dem 24. September war die Freude der Organisatoren groß, denn insgesamt 150 Teilnehmer/innen besuchten an diesem Tag den Altmarkt von Schmalkalden. Hier wurde um 11 Uhr feierlich durch den MDR, Schmalkaldens Bürgermeister Thomas Kaminski und die Tourist-Information der neu ausgeschilderte MDR Wanderweg eröffnet. Angelehnt an die Wanderstrecke vom Osterspaziergang aus dem Jahre 2015 wurde hier ein neuer Wanderweg für alle Bürger/innen sowie Touristen der Stadt angelegt. Ein abwechslungsreicher, kurzweiliger Rundweg, bei dem sich Stadt und Natur die Hand geben. Los ging die Tour am Altmarkt in Richtung Ehrental. Hier fand am Wirtshaus der erste Zwischenstopp statt, ein kühles Radler und leckere Pfifferlingsuppe sowie selbstgebackener Pflaumenkuchen wurden hier schon sehr von der Wanderschaft gelobt. Gut gestärkt ging es über den Mittelberg in Richtung Barfußpark am Waldhaus. Direkt vor Ort testeten ein paar der Teilnehmer/innen einige der 21 Stationen im Park. Der Weg führte weiter durch dicht bewachsene Wälder bis zum nächsten Verkostungspunkt am Schützenhaus. Hier warteten bereits die fleißigen Helfer des Schützenvereins mit leckeren Thüringer Rostbratwürsten. Bisher waren alle Wanderer sehr angetan von der Strecke, „Eine rundum gelungene Veranstaltung“ so eine Dame aus Schleiz, die sich extra mit ihrer Freundin zwei Übernachtungen in Schmalkalden gebucht hatte. Nach kurzen Erläuterungen zur längsten Bank Thüringens gefertigt aus einem Baumstamm und der Allee der Bäume des Jahres durch Wanderleiter Gerhard Zimmer, stimmte die Wandergruppe zum gemeinsamen Singen des Rennsteigliedes an.





