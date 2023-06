Eine Ode an laue Sommernächte

Thüringer Städte machen den „Summer in the City“ zu einem unvergleichlichen Erlebnis

„Summer in the City“ – wem klingt beim Lesen der Worte nicht der unvergessene Hit von Rock-Legende Joe Cocker in den Ohren? Das Lied strotzt vor Energie und ist vor allem eine Ode an laue Sommernächte, die man zu gern im Freien verbringen möchte, bei Tanz und Musik, einem kühlen Getränk und in netter Gesellschaft. Genau das – aber noch vieles andere mehr haben auch die Thüringer Städte zu bieten. Denn „Sommer in der Stadt“ heißt hier auch Theater, Oper, und Musikfestival – und dies nicht immer nur am Abend.



Kein Sommer ohne OpenAir-Konzerte



Lange Sommerabende sind natürlich wie gemacht für OpenAir-Konzerte.

Zum Apoldaer Musiksommer vom 30. Juni bis 2. Juli geben sich auf der Festwiese in der Herressener Promenade wieder großartige Künstler wie Revolverheld, Silly oder voXXclub die Klinke in die Hand.



Der Meininger Kultursommer knüpft an die vergangenen Jahre an und bringt vom 1. bis zum 31. Juli lokale Bands zu ihrem Publikum. Im Stadtgebiet werden „umsonst und draußen in angenehmer Atmosphäre Rock, Pop, Lied, Jazz und anderes mehr auf den Freisitzen der Gastronomen zu erleben sein.



Während der Thüringer Sommerferien lädt die Sommer-Open-Air-Reihe „Musik an der GOTHAsür“ in Gotha zum Verweilen auf den Oberen Hauptmarkt ein. Immer donnerstags von 18 bis 20 Uhr spielen Künstler bei kostenlosem Eintritt. Erwartet werden zwischen dem 20. Juli und dem 24. August Banana Jam (Indie, Pop, Rock, Funk, Drum’n‘Guitar (Pop), Andreas Schirneck (Folkrock), SERO (Ostrock, Deutschrock), Groovetop (Lounge Musik) sowie Eberhard Bieber (Rock, Pop, Jazz, Blues) – wenn das mal nicht jedem Vergleich mit der französischen Kult-Küste standhält.



Zu Konzerterlebnissen der anderen Art, die man ebenfalls nicht verpassen sollte, lädt die Stadt Altenburg ein. Die Internationalen Sommerorgelkonzerte auf dem Residenzschloss finden noch bis zum 30.9. statt. Zwei der Höhepunkte sind das Konzert mit dem Leipziger Thomanerchor und Thomasorganist Johannes Lang in der Schlosskirche sowie

die Orgelnacht mit dem Handglockenchor Gotha, dem Schlossorganisten Daniel Beilschmidt und Stadtkantor Johann Friedrich Röpke in Schlosskirche, Bartholomäikirche und Brüderkirche.



Kontrastprogramm gefällig? „Hollywood Sounds - Die größten Filmmusik-Hits“ heißt es beim Classic OpenAir am 23. und 24. Juni auf dem Marktplatz. Auf das alljährliche, stimmungsvolle Open-Air-Konzert des Philharmonischen Orchesters Altenburg-Gera freut sich so mancher Konzertgänger das ganze Jahr über. Unter einem bezaubernden Abendhimmel schmeichelt die Musik der Seele besonders. Zu hören sind Werke aus Filmklassikern wie Indiana Jones, Harry Potter, Star Wars, Fluch der Karibik, Casablanca, Vom Winde verweht... Wer es nicht nach Altenburg schafft, muss indes nicht traurig sein – am 30. Juni und 1. Juli sind die Melodien auf der Sparkassenbühne in Gera zu hören.



Ein Muss im Sommer seit mehr als 30 Jahren ist die KulturArena in Jena. Im Herzen der Stadt verwandelt sich der beliebte Theatervorplatz in eine Arena und lädt zu Events mit einmaligen Musikgrößen und spannenden Newcomern ein. In diesem Jahr dürfen sich die Gäste auf sechs prall gefüllte Konzertwochen (13. Juli-20. August) freuen, zwischendurch einige tolle Freiluftkinoabende und zuvor ein außergewöhnliches Sommertheater erleben. Es spielen unter anderem feste Größen der deutschen Musikszene wie Juli, Bosse oder Max Herre auf, ebenso sowie die brasilianische Sängerin Bia Ferreira und die Band Debout sur le Zinc – ihres Zeichens eine der führenden Bands der französischen Musikszene.



Wer von den Jenaer Philharmonikern noch mehr erleben möchte, der sollte die Picknickkonzerte nicht verpassen. An zwei Juli-Sonntagen kann sommerlich entspannt mit Häppchen und Getränk im Garten der Villa Rosenthal Musik genossen werden. „Bel et bon“ heißt es am 2. Juli mit Werken von Bach, Debussy, Falconieri und vielen weiteren Komponisten. Am 9. Juli sind Mozart-Streichquartette zu hören.



Kultur-Potpourri vom Feinsten: große Klassik, Weltmusik, Artistik, Kleinkunst, Comedy…



Theater und Konzerte, aber auch Ausstellungen erleben Besucher des Weimarer Sommers. Mit idyllischen Parkanlagen, großzügigen Plätzen und lauschigen Gassen

bildet die Kulturstadt die perfekte Kulisse für große Klassik und leichte Muse. Vier Wochen lang unterhält das Deutsche Nationaltheater Weimar mit rasantem Theater unter freiem Himmel: „Der Diener zweier Herren“ ist vom 16. Juni bis 14. Juli am e-werk zu erleben. Allen Bauhaus-Fans seien die Feierlichkeiten rund um den 100. Jahrestag der ersten großen Bauhaus- Ausstellung empfohlen.



„Sommerlaune – extra lang“ verspricht Bad Langensalza am 28. Juli – eine ganze Nacht voll Live-Musik, Musikkabarett, Artistik, Jonglagen und schrillen Kostümen. Eine außergewöhnliche Sommernacht mit vier Bühnenflächen und Lichterglanz auf dem gesamten Gelände des Gottesackers, des Arboretums und des Kreuzganges des Stadtmuseums beschließt die alljährliche Veranstaltungsreihe gleichen Namens.



Unterhaltung aus den Bereichen Kleinkunst, Theater und Livemusik bietet auch der Mühlhäuser Kleinkunstsommer (5. bis 15. Juli) in der Kulisse des idyllischen Syndikatshofes.



Das Friedenstein OpenAir in Gotha verwandelt den Schlosshof abermals in eine atemberaubende Freiluftbühne. Die Veranstaltungsreihe erweitert in diesem Jahr ihr Repertoire mit Gast Abdel Karim um das Comedy-Genre. Darüber hinaus werden im Zeitraum vom 22. Juni bis zum 3. September einmalige Konzerterlebnisse – vom klassischen Konzert über Popmusik bis hin zu cineastischen Highlights – präsentiert.



Und auch der Rudolstädter Sommer hält wieder Kulturerlebnisse unterschiedlichster Couleur bereit: Vom 16. Juni bis zum 16. September gestalten das Theater, die Saalgärten, die Bauernhäuser, der theater-spiel-laden, das Schillerhaus und die Stadtbibliothek gemeinsam Theateraufführungen, Lesungen, Filme, Konzerte und Kinderveranstaltungen unter freiem Himmel. Was im Rudolstädter Kalender nicht fehlen darf, ist das Vogelschießen (18. Bis 27. August). Das größte Volksfest in Thüringen bietet eine faszinierende Auswahl von sensationellen Schausteller-Attraktionen und beliebten Karussell-Klassikern für Gäste aller Generationen. Für Aufsehen sorgt in diesem Jahr das 80 Meter hohe und weltweit größte mobile Kettenkarussell „Around the World XXL“. Als innovative Neuheit wird die interaktive Bahn „Laser PIX“ präsentiert.



Größter Publikumsmagnet in der Residenzstadt wird unzweifelhaft wieder das Rudolstadt-Festival werden. Vier Tage lang, vom 6. bis 9. Juli, wird zur 31. Auflage mit Rumba, Salsa und Son karibische Lebensfreude am Saalestrand herrschen, denn Kuba ist in diesem Jahr Länderschwerpunkt. Das größte Folk-Roots-Weltmusik-Festival Deutschlands präsentiert in über 300 Konzerten Musik aus Frankreich, Japan

sowie den USA bis Armenien, Schweden und Brasilien – und aus vielen Ländern mehr.



Festival-Sommer lockt mit nationalen und internationalen Stars sowie Newcomern



Unter dem Motto „Sommer in Südthüringen“ findet vom 16. Juni bis 2. Juli das inzwischen traditionelle SOS-Festival auf dem Platz der Deutschen Einheit in Suhl statt. Das Line Up bilden Thomas Anders (Ex-Modern Talking), KAYEF, U-Beats und das Heidewitzka-DJ-Set sowie die legendäre Band Silly im Suhler Stadtzentrum vor dem Congress Centrum Suhl.

Bereits zum 31. Mal bietet das Altenburger Musikfestival jungen Künstlern, die auf dem Weg sind, Musik zu ihrer Profession werden zu lassen, ein würdiges und anspruchsvolles Podium. Über einen Zeitraum von zwei Wochen präsentieren sich junge, nationale und internationale Interpreten, begabte Musikschüler und qualifizierte Laien-Ensemble in Schlössern, Kirchen, Kammermusiksälen.



Im Rahmen des Schallkultur Festivals gibt es in Weimar Uschi Brüning und Wolfang Niedecken zu erleben. Weiterhin geben sich zwischen dem 16. Juni und dem 23. August die Weltstars Anne Clark, Ben Harper und Gregory Porter die Ehre, ebenso die deutschen Ikonen Ulla Meinecke und Gerhard Schöne.



Gotha wartet gleich mit zwei Festivals auf. Im Juli und August erwacht das Ekhof-Theater, das älteste barocke Theater mit originaler Bühnentechnik, im Rahmen des Ekhof-Festivals zum Leben. Der abwechslungsreiche Spielplan beinhaltet erstmals eine Kooperation der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach mit dem Puppentheater des Theater Waidspeicher Erfurt. Vom 12. bis 16. Juli lädt der Thüringer Landestrachtenverband e. V. ein zu „Europas Zusammensein unterm Friedenstein“, denn dann trifft sich Europa in Gotha zur 58. EUROPEADE. Über 5000 EuropäerInnen präsentieren Tanz- und Gesangsauftritte mit traditionellen Trachten und regionaler Volksmusik, um ihre Einheit in Vielfalt zu zelebrieren.



„GrasGrün – Sommerkultur in Meiningen“ nennen die Theaterstädter ihr OpenAir-Musikfestival (28. Juli- 30. August), das mit einer internationalen Besetzung aufwartet. Hier wird alles geboten außer Mainstream: Soul, Rock, Jazz, Klassik, Songpoeten und der Orgelsommer sind die wesentlichen musikalischen Bestandteile des Programms, das durch Lesungen, Sommerfilmtage und Oldtimertreffen ergänzt wird.



Angedacht war das Festival einst, um das kulturelle Loch während der Theaterferien zu schließen. Auch in diesem Jahr bleiben diese nicht aus – aber zuvor verabschiedet sich das Staatstheater am 15. Juli unter dem Motto „Saturday Night Fever“ mit einem großen Abschlussfest in die Spielpause.



Theater, Oper oder Musical vor einmaligen Kulissen



Indes sind (Musik-)Theater, Oper, Musical mittlerweile ebenso zu einem festen Bestandteil des Thüringer Sommers avanciert. In Jena verwandelt sich der wunderbare Innenhof der Friedrich-Schiller- Universität Jena jedes Jahr zu Sommerbeginn in eine Open-Air-Opernbühne. In diesem Jahr verspricht Mozarts „Entführung aus dem Serail“ einen vergnüglichen und unterhaltsamen Opernabend. Zwei Aufführungen wurden speziell für Kinder konzipiert.



"Ein Freund, ein guter Freund" heißt das Hofopernspecial, das die Comedian Harmonists wieder lebendig werden lässt.



Vor der märchenhaften Kulisse des Sondershäuser Residenzschlosses veranstaltet die Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen GmbH seit 2006 die Thüringer Schlossfestspiele Sondershausen. Im Schlosshof erwartet die Besucher vom 23. Juni bis 22. Juli spannendes und unterhaltsames Musiktheater mit dem Musical »Doktor Schiwago« und der Familienoper »Die Magd als Herrin«.



Die Domstufen zwischen dem prächtigen Kirchenbauensemble von Mariendom und St. Severi werden alljährlich zu einer der schönsten Festivalbühnen der Welt. Weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und ein unvergleichliches Erlebnis sind die DomStufen-Festspiele in Erfurt. Im Juli heißt es dort „Fausts Verdammnis“. In seiner Oper vermochte Hector Berlioz mit grandiosem Orchesterapparat und großartigen Chorszenen Visionen des Infernalischen und sphärenhafte Klänge zu erzeugen.



Molières „Der Menschenfeind oder der verliebte Melancholiker“ beschert dem Publikum der Sommerkomödie Erfurt indes gute Unterhaltung an einem lauen Sommerabend vor der Kulisse der Erfurter Barfüßerruine (27. Juli – 27. August).



Fête de la Musique erobert mehr und mehr Thüringer Innenstädte



Ganz ungezwungen die Musik als Kunst und den Sommeranfang feiern – das ist der Gedanke hinter der Fête de la Musique am 21. Juni. Geras Innenstadt erklingt dann in musikalischer Vielfalt, unterschiedlichsten Musikern und Musikformationen in allen musikalischen Genres. Anlässlich der 10. Auflage führt die Stadt mit „Tanz und Musik“ einen völlig neuen Programmpunkt in die Fête ein, der diese ganz sicher bereichern wird. Auch in Erfurt haben sich zahlreiche Künstler gefunden, die die Innenstädte zum Klingen bringen werden, ebenso in Meiningen, wo gleichzeitig ein Midsommer-Shopping bis 20 Uhr auf die Besucher wartet.



Lange Traditionen dürfen nicht fehlen:



Wo neue Traditionen entstehen, werden die alten aber natürlich keineswegs vernachlässigt.



Vom 16. bis 18. Juni wird in Erfurt das 46. Krämerbrückenfest gefeiert.Im gesamten mittelalterlichen Stadtkern wird mit Gauklern, Händlern und Artisten gefeiert. Sicher eine gute Gelegenheit, die historische Stadt an der Gera zu besuchen – ebenso wie das Petersbergfest am 1. Juli. Es können sich Jung und Alt auf ein buntes Veranstaltungsprogramm freuen, bei dem es jede Menge zu erleben, auszuprobieren und zu genießen gibt.



Bad Langensalza begeht sein Brunnenfest vom 9. bis 18. Juli und feiert am 8. Juli zum Tanabata, dem Sternenfest, im Japanischen Garten, sowie am 26. und 27. August zum Mittelalterstadtfest mit nahezu 160 Handwerker- und Händlerständen.



Auf das Hütes- und Töpfermarktfest in Meiningen wird in diesem Jahr zum 60. Mal eingeladen. Vom 30. Juni bis 2. Juli gibt es Musik auf dem Markt und in den Straßen, Familienprogramm, Kinderanimation, Hütesritual, Jugendbühne, den traditionellen Stadtfestumzug und vieles mehr.



Mit modischen Akzenten in Richtung Picknick rollen



In Apolda ist die Modenacht mittlerweile zur Tradition geworden – findet sie doch nun bereits zum 23. Mal statt. Ein 40 Meter langer Open-Air-Laufsteg schmückt am 8. Juli wiederden Marktplatz. „Apolda ganz in Mode“ ist das Motto eines einzigartigen

Erlebnisses. Gezeigt werden die aktuellen Kollektionen der lokalen Strick- und

Textilunternehmen. Höhepunkt des Abends wird die Präsentation der

Teilnehmer des APOLDA EUROPEAN DESIGN AWARDS 2023 sein.



Eine ganze Stadt auf Rollen, das ist ein Versuch, den Sondershausen in diesem Sommer wagen möchte. „Sondershausen ROLLT“ findet am 17. Juni statt und konzentriert sich auf alle Gefährte die „rollen“, z.B. Roller, Fahrräder, Inliner, Rollschuhe, Skateboards und Kinderwagen... Vom Marktplatz startet die Tour zur Skate Arena. Ab 11 Uhr erwarten alle Gäste sportliche Aktivitäten, wie zum Beispiel. XXL-Fußball-Dart, Zorbing-Bälle, Wettbewerbe auf der Pumptrackanlage und im Ninja-Parcours.



Veranstaltungen für Groß und Klein plant auch Nordhausen. Am 15. Juli findet das Familienparknick im Stadtpark statt. Das Lichterfest (26. August) findet in diesem Jahr am Bielener Kiesgewässer statt. „Feuer & Flamme“ lautet das Motto, denn es wird stündlich ein Feuerwerk geben und auch eine Licht- & Lasershow.



Zum höchsten Aussichtspunkt Thüringens laden die Suhler anlässlich des 23. Schneekopf-Gipfeltreffens ein. Aktivangebote und als Live-Act die „Dorfrocker“ gehören zu den Angeboten am 1. Juli. Tags darauf findet der „Zootag“ im Suhler Tierpark statt, wenn von 10-18 Uhr die Pforten für die ganze Familie sowie kleinen und großen Tierfreunde geöffnet werden. Das „Tierparkfest“ steigt dann am 6. August in der beliebten Freizeiteinrichtung in der „Suhler Schweiz“.



Tierisch bleibt’s – denn auch im Tierpark Gotha wartet im Sommer ein Höhepunkt auf die Besucher. Die Gothaer Kulturnacht ist am 11. August als Zirkusnacht zu Gast im Tierpark und wartet mit Tanz, Theater, Comedy und Akrobatik auf.



Ausstellung und Museum



Wer zwischen oder nach all den kunterbunten Erlebnissen ein wenig verschnaufen möchte oder es generell gern etwas ruhiger angeht, dem sei die 11. Höhler Biennale in Gera unter dem Motto „LandUNTER“ (13. Juli bis 13. Oktober) ans Herz gelegt. 23 KünstlerInnen aus dem In- und Ausland präsentieren ihre Installationen in den Geraer Höhlern.



Weiterhin ist im späten August ein Kulturwochenende mit dem Bauhaustag, bei dem viele sonst verschlossene Gebäude besichtigt werden können, und der Museumsnacht geplant. Anlässlich letztgenannter öffnen alle städtischen Museen ihre Türen zur nächtlichen Besichtigung inklusive Kurzführungen. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, unter anderem musikalische Unterhaltung, pädagogische Angebote für verschiedene Altersgruppen, Kabarett, Vorträge, Gastronomie werden den Abend vervollkommnen.



Museumsnacht heißt es auch in Altenburg am 30. Juni. Das Lindenau-Museum, das Schloss- und Spielkartenmuseum sowie das Teehaus und die Orangerie, das Naturkundemuseum Mauritianum und der Historische Friseursalon bieten ein buntes Programm für große und kleine Museumsfans sowie alle neugierigen Besucher an.



Ein so reichhaltiges Angebot macht klar: Um Kunst und Kultur ist es zum Glück ganz und gar nicht still. Da bleibt nur die Frage: Wie wollen Sie Ihren „Summer in the City“ verbringen?