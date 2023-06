Bach-Festival Arnstadt steht unter dem Motto "Bach (er)lebt"

Das Arnstädter Bach-Festival Arnstadt wird vom 6. bis 9. Juli 2023 bereits zum 18. Mal zu Ehren Johann Sebastian Bachs durchgeführt. Besucher können sich in Arnstadt und Dornheim erneut auf ein vielseitiges Sommerprogramm mit international gefeierten Künstlern, Musikpreisträgern und regionalen Akteuren freuen. Das Repertoire umfasst klassische Konzerte, inszenierte Stadtrundgänge und kulinarische Zeitreisen, eine musikalische Lesung, die Orgeltour, einen Kunsthandwerkermarkt inmitten der Oberkirche, Kindertheater sowie eine Sommernacht mit einem angesagten DJ. Insgesamt sind mehr als 25 Veranstaltungen für Gäste jeden Alters innerhalb der vier Festivaltage geplant.Das Festivalmotto in diesem Jahr lautet: „Bach (er)lebt“. Zu Bachs Lebzeiten war seine Musik nur einer kleinen Gruppe zugänglich. Heute ist das anders, da sich mittlerweile nahezu jede und jeder Musikschaffende irgendwann mit seinen Werken auseinandersetzt. So lebt Johann Sebastian Bach weiter, nicht nur im Original, sondern auch in zahlreichen Bearbeitungen. Über Jahrhunderte hinweg hat er Komponisten und Musiker inspiriert. Das Festivalmotto erlaubt daher eine doppelte Bedeutung: Bach lebt in den Darbietungen der Musiker und schafft bei den Zuhörern Hörerlebnisse. Bach lebt und wird erlebt.So wird Britta Schwarz am Freitag, den 7. Juli, mit den „Schmachtfetzen aus fünf Jahrhunderten“ das Sommerfestival in der Bachkirche klangvoll eröffnen. Die „Schmachtfetzen“ sind ein Projekt, welches sich der behutsamen und dennoch profunden Bearbeitung berühmter und bekannter Werke für Altsolo widmet. Entstanden sind eine Reihe von Arrangements, welche verschiedenste Instrumentierungen und Stilistiken in die Stücke einbauen und nicht nur für Kenner ein vergnügliches Konzertereignis versprechen.Christian Elin und Lucile Boulanger laden am Samstag, den 8. Juli, in die Traukirche J. S. Bachs nach Dornheim ein. In ihrem Programm treffen zwei musikalische Stile aufeinander, zwischen denen 3 Jahrhunderte Musikgeschichte liegen: Renaissance- bzw. Barockmusik trifft auf Jazz und Moderne.Ein weiterer Programmhöhepunkt zum Festival ist das Konzert des Arnstädter Bachchores und der capella arnestati – ebenfalls am Samstag, den 8. Juli. Das Programms des Abends trägt den Namen des Festivalmottos „Bach (er)lebt“. Es werden geistliche und weltliche Werke von Bach zu Gehör gebracht.Das Bach-Festival Arnstadt findet am Sonntag, den 9. Juli, mit dem Calmus Ensemble und dem speziell auf Arnstadt zugeschnittenen Programm „Bach for five“ in der symbolträchtigen Bachkirche seinen krönenden Abschluss.Begleitend zu den Konzerten lädt Kantor Jörg Reddin, zugleich künstlerischer Leiter des Festivals, an allen Wochentagen jeweils zur Mittagszeit zu 15 Minuten Bach in die Bachkirche sowie am Wochenende in die Oberkirche ein.Ausführliche Details zum Festivalprogramm finden Sie zum Nachlesen unter www.bach-festival.de . Die Tickets sind über die Website verfügbar und vor Ort in der Tourist-Information Arnstadt, Telefon: 03628 602049, E-Mail: information@arnstadt.de erhältlich.