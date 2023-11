19 Thüringer Städte treffen sich zur Herbstversammlung in Suhl

Zur diesjährigen Herbstversammlung des Vereins Städtetourismus in Thüringen e.V. lud am 7. und 8. November die Waffenstadt Suhl in den Thüringer Wald ein.



Rückblick und Planung



Die Mitgliedsstädte des Vereins können auf ein recht positives Ergebnis im letzten Halbjahr zurückblicken. In den meisten Städten stabilisieren sich die Gästezahlen und man schaut mit vorsichtigem Optimismus in die Zukunft. Auch die Anstrengungen zum weiteren Ausbau der Webseite mit eigenem Veranstaltungskalender werden mit stabilen Zahlen belohnt. Eine genaue Auswertung der Übernachtungszahlen konnten die Mitglieder in Ihrer Versammlung jedoch nicht durchführen, da das Landesamt für Statistiken aufgrund der Neugestaltung der Thüringer Reisegebiete in diesem Jahr keine vergleichbaren Zahlen liefern konnte.



In der Planung für die neue Saison 2024 berieten die Mitglieder über die Sommerkampagne 2024, die Pressethemen sowie die Messen und Präsentationen des Städtevereins im nächsten Jahr.



Fachlicher Austausch



Die Teilnehmer nutzten die zweitägige Sitzung, um sich mit Vertretern der Thüringer Tourismus GmbH zu den Themen ThüCAT und dem Thüringer Convention Bureau auszutauschen. Der ständige Informationsfluss zum Projekt ThüCAT ist den Mitgliedern sehr wichtig, insbesondere im Hinblick auf die Einbindungen der Veranstaltungen.



Ein Herzensprojekt des Vereins war in den vergangenen Jahren die Entwicklung eines Thüringer Convention Bureaus. Mit Unterstützt des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und digitale Gesellschaft ist dies nun gelungen. Am 2. Sitzungstag stellte sich Kristin Beinarowitz bei den Thüringer Städten vor. Sie betreut seit September das Thüringer Convention Bureau bei der TTG.



Abschied



Doch auch ein Abschied war Teil der Sitzung. Dr. Carmen Hildebrand, Geschäftsführerin der Erfurter Tourismus und Marketing GmbH, nahm nach 25 Jahren unermüdlichen Einsatz für den Thüringer Städtetourismus ein letztes Mal an einer Mitgliederversammlung des Vereins teil. „Du hast unseren Verein aktiv mitgestaltet – als Gründungsmitglied, Vorstand und Ratgeberin“ sagte Sebastian Keßler, Vorsitzender des Städtevereins, „Danke Carmen Hildebrandt! Du bist auch in Zukunft ein gern gesehener Gast in jeder Thüringer Stadt.“