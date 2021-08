Videoclip auf YouTube zum Sebastian Blau Preis für Film 2022

Der Wettbewerb richtet sich an Filmschaffende aller Genres. Insbesondere sollen junge Leute, etwa Studierende an den Hochschulen für Medien und Film, aber auch Filmfreaks an Schulen oder am heimischen PC angeregt werden, sich mit der Thematik Mundart und Dialekt auf filmische Weise zu befassen. Ein vom veranstaltenden Vereins schwäbische mund.art produzierter Videoclip möchte dieses Publikum über die verschiedenen Kanäle der sozialen Netzwerke erreichen. Die 45sekündige Sequenz enthält bildlich eindrucksvolle Ausschnitte von eingesendeten Kurzfilmen des ersten Blaupreiswettbewerbs für Film im Jahr 2014.Zu sehen auf dem YouTube-Kanal von schwäbische mund.art e.V. unter https://youtu.be/UfhfBLY4ALI Weitere Informationen unterNamensgeber des Sebastian Blau Preises für schwäbische Mundart ist der Gründer, langjährige Herausgeber und Chefredakteur der „Stuttgarter Zeitung“, Professor Dr. Josef Eberle (1901-1986). Unter dem Pseudonym Sebastian Blau wurde er zu einem der bedeutendsten Dialektdichter der deutschen Literaturgeschichte.Zu seinem Gedenken schreibt der Verein „schwäbische mund.art e.V." seit 2002 alle zwei Jahre einen Mundartwettbewerb aus, abwechselnd in den Sparten Literatur, Lied, Kabarett und Film.