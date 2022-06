Mundart in der Schule und Filmpreis im Zentrum

Aus 28 Gründungsmitgliedern sind trotz aller Widrigkeiten leicht ansteigend fast 400 Förder- und Künstler:innen geworden. Neu dazu kamen kürzlich Prominente wie die Gruppe Pepper & Salt“, SWR-Moderator Edi Graf und Musikkabarettist Heiner Reiff, der mit den Sängerinnen seines innovativen Projekts HASA (HEINERS ALL-STAR-ATTRACTION), Ellen Reinhardt und Caro Saia, an der Versammlung in der Stuttgarter Brauereigaststätte Dinkelacker teilnahm.Nach dem Rückblick des Vorsitzenden auf die Vereinsaktivitäten konnte Vizevorstand Pius Jauch als Blaupreisbeauftragter zum aktuellen Mundartfilmwettbewerb mit 50 Einsendungen von 34 Bewerbern eine stolze Zwischenbilanz ziehen. Derzeit läuft unter www.mundartwettbewerb.de noch bis 10. Juli eine Onlineabstimmung, bei der die Öffentlichkeit 30 der eingereichten Filme ansehen und den Lieblingsfilm auswählen darf. Der so ermittelte Internetsieger wird zum Sebastian-Blau-Preis-Finale am 23. Oktober zusammen mit den von der Jury ausgesuchten Filme ins Rottenburger Kino Waldhorn eingeladen.Nach langer Coronapause geht auch die Zusammenarbeit mit der alemannische Muettersproch-Gsellschaft e.V. im Arbeitskreis Mundart in der Schule weiter. Bei einer Tagung im Frühjahr wurde ein verstärktes Angebot für den vorschulischen Bereich, eine Werbekampagne in den Schulen und die Ausschreibung des 6. Mundartwettbewerbs in den Schulen für das Jahr 2022/2023 beschlossen.Die ununterbrochene Tradition der Sebastian-Blau-Tage in Rottenburg am Necker geht im September weiter, ebenso die landesweit etablierten Mund.art-Stammtische, so dass 2022 hoffentlich uneingeschränkt über 40 Vereinsveranstaltungen stattfinden werden. Neu ist eine Kooperation mit dem Landesbauernverband beim 101. Landwirtschaftlichen Hauptfest, wo ab dem 25. September unter dem Motto „Mund.art auf dem Wasen“ in der Halle der Regionen neun Tage lang vormittags und nachmittags über 20 künstlerisch aktive Vereinsmitglieder auftreten.Einstimmig wiedergewählt wurde der gesamte Vorstand mit Dr. Wolfgang Wulz (Vorsitzender), Sabine Essinger und Pius Jauch (stellvertretende Vorsitzende), Vitus Miller (Schatzmeister), Marie-Luise Ilg (Schriftführerin), Reiner Dinger und Elke Zinßer (Beisitzende) sowie Inge Utess-Sulan und Walter Seeger (Kassenprüfung).