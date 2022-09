Mund.art-Kleinkunst mit Rolf Pressburger

Rolf Pressburger spielt beim 36. Stuttgarter Mund.art-Stammtisch am Mittwoch, 14. September um 19 Uhr in der Brauereigaststätte Dinkelacker-Schwaben Bräu, Tübinger Straße 46.Der Backnanger Barde ist ein Musiker, der sich durch kontinuierliche und kreative Entwicklung des eigenen Stils einen prominenten Platz in der schwäbischen Mundartszene erspielt hat.Die Bandbreite seiner Lieder reicht von zeitkritischen über romantisch-poetischen bis zu pointiert-humorvollen Inhalten.Der Eintritt ist frei. Hutspende erbeten. Reservierungen unter vorstand@mund-art.de