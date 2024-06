Landesweiter Dialektpreis in Baden-Württemberg geschaffen

Mit der Schaffung eines "Landespreises für Dialekt in Baden-Württemberg" geht ein langjähriger Wunsch der seit knapp einem Jahr im "Dachverband der Dialekte Baden-Württemberg (DDDBW)" organisierten gemeinnützigen Mundartvereinigungen in Erfüllung. "Schon seit der von Ministerpräsident Winfried Kretschmann vor knapp sechs Jahren zum Start der Dialektinitiative der Landesregierung Ende 2018 ins Stuttgarter Neue Schloss eingeladenen Expertenrunde stand dieses Thema ganz oben auf unserer Agenda", erinnert sich der Vorsitzende des Vereins schwäbische mund.art e.V., Dr. Wolfgang Wulz, und ist dankbar für die Wertschätzung der Mundarten, die sich in der Ausstattung des neuen Landespreises zeigt. Dieser wird künftig alle zwei Jahre in den sechs Sparten Junge Generation, Literatur, Lied/Musik, Kabarett/Comedy/Live-Performance/Bühnenkunst, Film sowie Neue Medien ausgeschrieben.Dieser Tage erfolgt die erste Ausschreibung, die vom DDDBW in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK) erarbeitet wurde.Die Preisverleihung wird am 21. Oktober 2024 im Neuen Schloss in Stuttgart durch Ministerpräsident Winfried Kretschmann vorgenommen.Bewerbungen und Informationen unter www.dachverband-dialekte.de Bei Fragen hilft die Geschäftsführung des DDDBW: Dr. Rudolf Bühler Telefon: 0176-72805285 Email: rudolf.buehler@dachverband-dialekte.de