Grundschule Wendelsheim mit bestem Wettbewerbsbeitrag

Weitere Auszeichnungen in Höhe von 200 Euro gingen an die Klasse 5a des Sindelfinger Goldberg-Gymnasiums für den Film „Schwäbisch von Neigschmeggde für Neigeschmeckte“, die Grundschule Unzhurst für ein schwäbisch-badisches Memory, die Schlossgartenschule Pfinztal für das Projekt „Schlichterbänkle“, die Realschule Karlsbad für ein „Elfchenbuch“ und an den Religionskurs des Wirtschaftsgymnasiums am Beruflichen Schulzentrum in Waldkirch für den alemannischen Gebetsflyer „Mit Gott schwätze. Ä Betbüachli ussem Elztal“. Christian Sachsenmaier von der Schule für Hörgeschädigte St. Josef in Schwäbisch Gmünd erhielt eine Auszeichnung für sein „Liedle über Henna, Oier ond mei Oma“.Die Jury des vom Arbeitskreis „Mundart in der Schule“ der Mundartvereine „Muettersproch-Gsellschaft e.V.“, „schwäbische mund.art e.V.“ und „Förderverein Schwäbischer Dialekt e.V.“ ausgeschriebenen Wettbewerbs vergab zudem mit 100 und 50 Euro dotierte Anerkennungen an Schulklassen und Schülergruppen in Gernsbach, Herrischried, Karlsruhe-Hohenwettersbach, Leibertingen, Oggelshausen, Rottenburg, Sachsenheim-Hohenhaslach, Schemmerberg, Schwenningen, Tuttlingen und Wuchzenhofen.