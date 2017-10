Ferienmarkt Basel 2017 - Ihre Ferienplanung beginnt jetzt!

Nun ist er da, der «echte» Herbst mit Wind und Wetter und der Aussicht auf Winterkälte und kurze, trübe Tage... Was hilft da besser, um das Gemüt zu erfreuen, als mit der Ferienplanung fürs neue Jahr zu starten?!Da kommen wir mit dem Ferienmarkt Basel 2017 Mitte November genau zur richtigen Zeit!Als Reiseanbieter beraten wir Sie gerne in persönlichen Gesprächen und informieren Sie in Vorträgen zu Ihren Traumzielen. Wie bereits im Vorjahr, nutzen wir vom Ferienmarkt Basel das Konzept des «Travel & Food», der Synergie von Reiseatmosphäre und Gaumenfreuden durch die internationale Küche der Markthalle Basel.Mit dem Sonderthema «übernachten unterwegs» stellen wir Ihnen einige nicht ganz gewöhnliche Möglichkeiten vor, sich auf Reisen zu Hause zu fühlen.Der Sondergast des Ferienmarkts und erstmalig in der Schweiz ist das komorische Tourismusbüro.Das gesamte Vortragsprogramm und viele Infos zum Ferienmarkt können Sie einsehen unter www.ferienmarkt-basel.ch Also vormerken und freihalten:Am Sa. 18. November 2017 (11 – 18 Uhr) und So. 19. November 2017 (10 – 17 Uhr) - auf in die Markthalle Basel! Der Eintritt ist wie immer frei.