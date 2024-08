Waldrauschen am Meer – Waldtherapie an der Ostseeküste

In Mecklenburg-Vorpommern reichen die Küstenwälder direkt bis zum Strand. Bei einem Waldspaziergang auf schattigen Wegen stößt man zu gegebener Zeit auf einen Sandstrand, den man in der kühleren Jahreszeit fast für sich allein hat. Die Aerosole des Meeres vermischen sich mit dem Duft der Nadel- und Mischwälder. Diese Wahrnehmung wird man nicht vergessen und lässt sich nur schwer beschreiben.An der Mecklenburgischen Ostseeküste kann man das einzigartige „Waldrauschen am Meer“ im sagenumwobenen Gespensterwald im Ostseebad Nienhagen erleben, im Stadtwald von Kühlungsborn, im Erholungswald im Ostseebad Boltenhagen oder auch im größten zusammenhängenden Küstenwald Deutschlands, der Rostocker Heide. Ein Juwel ist der Kurwald von Graal-Müritz.Seit über 200 Jahren „pilgern“ Gäste in das Ostseeheilbad Graal-Müritz, um das einzigartige Klima aus salziger Seebrise und sauerstoffreicher Waldluft am eigenen Leib zu spüren. 2020 wurde ein 13 Hektar umfassendes Teilstück des den Ort umschließenden Küstenwaldes offiziell zum Kurwald zertifiziert. Um den unterschiedlichen Interessen der Besucher entgegenzukommen, unterteilen sich diese 13 Hektar in den „Klangwald“, in dem Groß und Klein natürlichen Instrumenten sanfte Töne entlocken können, den „Aktivwald“, mit Trimm-Dich-Geräten und Barfußpfad, und dem wirklichen Kleinod des Waldes: den „Entspannungswald“. Das „grüne Klassenzimmer“ verdeutlicht Neugierigen zudem eindrucksvoll die Bedeutung des Waldes als einzigartiges Ökosystem.Als Heilbad verfügt Graal-Müritz auch über namhafte Reha-Kliniken. Ein im Ort praktizierter Präventiv-Ansatz ist das Waldbaden. Es stammt aus Japan und bedeutet im Grunde das Eintauchen in den Wald, das „sich Einlassen“ mit der Natur. Es ist erwiesen, dass Waldbaden auf natürliche Weise hilft, Stresshormone abzubauen und sogar den Blutdruck zu senken. Alles ohne Nebenwirkungen – und man muss nicht Reha-Patient sein, um in den Genuss des Waldbadens zu kommen. Besuchen Sie einfach Graal-Müritz, der Wald steht allen offen.Was viele nicht wissen: Waldtherapeut ist ein anerkannter Ausbildungsberuf. Die positive Wirkung der Waldtherapie auf Körper und Geist ist wissenschaftlich bestätigt. Wie diese funktionieren kann, erläutert Torsten Maaß. Der ortsansässige Therapeut führt Besucher in die Geheimnisse des Waldes ein und macht ihnen bewusst, wie oberflächlich wir manche Dinge übersehen, die wir doch tagtäglich vor Augen haben.Eine Person zu finden, die das bewusste Wahrnehmen der Natur, das Geben und Nehmen zwischen Mensch und Wald, aber auch die vielen anderen kleinen Geheimnisse des Waldes, noch besser versteht, dürfte sehr schwer sein. Um Näheres über wirkliche Entspannung und Waldtherapie mit all ihren Möglichkeiten zu erfahren, empfiehlt es sich, über das „Haus des Gastes“ in Graal-Müritz eine Tour mit Torsten Maaß zu buchen. Seine Teilnehmer sind Patienten der Reha-Kliniken, ganze Familien, Kinder, oft, wie er erklärt, alleinerziehende Mütter mit Kind. Auf seinen Expeditionen in den nahegelegenen Wald geht es darum, alle fünf Sinne bewusst zu bemühen, zu fühlen und zu verstehen, was man wahrnimmt. Das kann auf einer Liege mit Blick in die Baumkronen geschehen, Liegen und Lauschen, er führt aber auch gern Geschmacksübungen mit Waldfrüchten durch. Kinder dürfen Bäume umarmen, Pflanzen bewusst anfassen. Egal wie, der Blutdruck wird sinken, die Zeit bleibt stehen. Das ist das eigentliche Ziel seiner Tour oder Therapie – die Entschleunigung.In diesem Jahr finden erstmalig im Ostseeheilbad Graal-Müritz Wildwochen statt. Vom 18. bis 26. Oktober 2024 werden Kulinarik und ein Veranstaltungsangebot rund um Wild und Wald angeboten. Gemeinsam mit den Graal-Müritzer Restaurants, der Forst und vielen sachkundigen Experten laden Entdeckertouren und Vorträge für Erwachsene und Kinder von Waldbaden bis zur Herstellung von Likören aus Wildkräutern ein, die heimischen Wälder und ihre Bewohner kennen zu lernen.Weitere Informationen zu Graal-Müritz und der Ostseeküste Mecklenburg finden Sie unter www.ostseeferien.de/waldrauschen