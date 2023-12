Neues von der Mecklenburgischen Ostseeküste

Die Reederei Adler-Schiffe plant ab Frühjahr 2024 die Einführung täglicher Touren mit einem hochmodernen Elektro-Fahrgastschiff, das eine umweltfreundliche Verbindung zwischen Wismar und Kirchdorf auf der Insel Poel ermöglicht. Die innovative Elektro-Fahrgastfähre, ein wegweisendes Projekt der Reederei, wird dreimal täglich in beide Richtungen verkehren und bietet Platz für 250 Passagiere sowie 50 Stellplätze für Fahrräder. Das Schiff ist speziell darauf ausgerichtet, den Fahrradtourismus zu fördern. Es eröffnet somit die Möglichkeit, mit dem Fahrrad eine Strecke zu fahren und die andere Hälfte der Reise bequem und umweltfreundlich per Schiff zurückzulegen – eine Idee, die auf Nachhaltigkeit und Emissionsfreiheit setzt. www.adler-schiffe.de Seit 2004 wird die beliebte ZDF-Krimiserie in Wismar und Umgebung gedreht. Jede Woche verfolgen bis zu 4,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Ermittlungen von Kriminalhauptkommissar Lars Pöhlmann alias Dominic Boer und seinen Kolleginnen und Kollegen. Der Bekanntheitsgrad der Serie zeigt sich auch in den Angeboten der Hansestadt. Neben den thematischen SOKO Wismar Stadtführungen wird es im Jubiläumsjahr spezielle Sonderveranstaltungen geben, die die Stadt gemeinsam mit dem ZDF plant. www.wismar.de Hier ist der Name Programm: In der ehemaligen Jugendarrestanstalt an der St. Marienkirche eröffnet Anfang/Mitte 2024 ein modernes Hostel und bietet in 35 Zimmern Platz für bis zu 100 Personen. DAS KITTCHEN liegt mitten im historischen Stadtkern von Wismar. Das bis 2014 als Jugendgefängnis betriebene Gebäude wurde von Grund auf saniert und zu einer Beherbergungsstätte umgebaut. Neben Doppel-, Familien- und Mehrbettzimmern bietet die Unterkunft die Möglichkeit, in den ehemaligen Zellen in Originalgröße unterzukommen. Diese sind mit gemütlichen Doppelstockbetten möbliert und haben einen integrierten Dusch-Toilettenbereich. Einige der Zimmer verfügen über die historisch erhaltenen Zellentüren und die originalen Gitterstäbe an den äußeren Fenstern. Geschichte trifft Moderne – Das Kittchen verfügt über Reinigungsroboter, die den Flur säubern, einen Serviceroboter, der die Gäste empfängt, einen Self-Check-In-Schalter, schnelles Internet und einen autarken E-Bike-Verleih.Die Nachfrage nach Übernachtungsmöglichkeiten in der Hansestadt und Umgebung steigt stetig. Um diese auch im Jahr 2024 befriedigen zu können, eröffnet unter anderem ein neues B&B Hotel mit 85 Betten in Wismar und im Dreweswäldchen der Stadt werden für alle, die mobil bleiben wollen 60 neue Wohnmobilstellplätze geschaffen.Zusätzlich sind in der Stadt Bad Doberan für den Sommer weitere 50 Wohnmobilstellplätze direkt an der Galopprennbahn geplant.Für alle, die zum ersten Mal, oder auch 2024 wieder, die Mecklenburgische Ostseeküste erkunden wollen, empfiehlt es sich, jederzeit up to date zu bleiben und regelmäßig aktuelle Informationen zu sämtlichen Veranstaltungen der Region über www.ostseeferien.de einzuholen.