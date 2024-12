Neues 2025 an der Ostseeküste Mecklenburg

Unmittelbar am beliebten Ostseeküstenradweg an der Weißen Wiek des Ostseebades Boltenhagen ist das komplett neu sanierte BEECH Resort Boltenhagen gelegen. Das Hotel mit 192 Apartments in drei unterschiedlichen Kategorien wurde im April 2024 neu eröffnet und bietet direkten Zugang zur See, ein Schwimmbad mit Innen- und Außenpool sowie ein Kinder- und Babybecken, zwei Saunen sowie einen Multifunktionsraum mit Platz für bis zu 80 Personen. Zu dem Komplex gehört auch das Lindner Hotel Boltenhagen mit 190 Zimmern und Suiten, die einen Blick auf die Ostsee und den Yachthafen bieten. lindnerhotels.com/hotels/lindner-hotel-boltenhagen Deutlich skurriler geht es im Hostel „DAS KITTCHEN“ mitten im historischen Stadtkern von Wismar zu. In der ehemaligen Jugendarrestanstalt an der St.-Marien-Kirche eröffnete im Sommer 2024 ein modernes Hostel, in dem in 35 Zimmern bis zu 100 Personen Platz finden. Neben Doppel-, Familien- und Mehrbettzimmern bietet die von Grund auf sanierte Unterkunft auch die Möglichkeit, in ehemaligen Zellen in Originalgröße unterzukommen. Diese sind mit gemütlichen Doppelstockbetten möbliert und haben einen integrierten Dusch-Toilettenbereich. Einige der Zimmer verfügen über die historisch erhaltenen Zellentüren und die originalen Gitterstäbe an den äußeren Fenstern. Geschichte trifft Moderne – Das Kittchen verfügt über Reinigungsroboter, die den Flur säubern, einen Serviceroboter, der die Gäste empfängt, einen Self-Check-In-Schalter, schnelles Internet und einen autarken E-Bike-Verleih. das-kittchen.de Die Villa Astoria in der Kühlungsborner Ostseeallee ist als Boutique-Hotel wiedereröffnet worden. Prämisse bei der Sanierung war, den Charme des mehr als 100 Jahre alten Gebäudes authentisch in die heutige Zeit zu transportieren. Dabei sollten klassische Elemente beibehalten werden und der Luxus einer Villa wieder überall präsent sein. In 19 Suiten, die minimalistisch im skandinavischen Stil designt wurden, können Gäste zum Teil mit Ostseeblick ihre Ferien genießen. Im Dezember eröffnet das hauseigene Café, ein Restaurant soll im Frühjahr folgen. villa-astoria.de Die MS Adler nature bildet den neuesten Flottenzuwachs der Reederei Adler-Schiffe und ist seit April 2024 zwischen Wismar und der Insel Poel im Einsatz. Das durchgängig barrierefreie E-Schiff ist das erste voll elektrische und emissionsfreie Ausflugs-Fahrgastschiff an der deutschen Nord- und Ostseeküste. Während der Fahrt wird die MS Adler nature mit grünem Strom über die Solarzellen auf dem Freideck versorgt. Das E-Schiff bietet 50 Fahrradstellplätze mit speziellem Boardingsystem für ein schnelles und einfaches Rad-Handling, um den Ausbau des Fahrrad-Tourismus zu fördern. Es eröffnet somit die Möglichkeit, mit dem Fahrrad eine Strecke zu fahren und die andere Hälfte der Reise bequem und umweltfreundlich per Schiff zurückzulegen – eine Idee, die auf Nachhaltigkeit und Emissionsfreiheit setzt. adler-schiffe.de Die Hansestadt Wismar ehrt den in Wismar geborenen Wissenschaftler und Begründer der modernen mathematischen Logik, Gottlob Frege, zu seinem 100. Todestag. Geplant ist unter anderem das Aufstellen einer Büste auf dem Areal der St.-Marien-Kirche, eine Frege-Ausstellung im Stadtgeschichtlichen Museum der Hansestadt im Schabbell sowie Führungen und Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Gottlob-Frege-Zentrum an der Hochschule Wismar. wismar.de An kaum einem anderen Ort an der deutschen Ostseeküste haben so viele namhafte Schriftsteller Erholung und kreative Inspiration gefunden wie im Ostseeheilbad Graal-Müritz, östlich von Rostock. Berühmte Autoren wie Kästner und Fallada waren von den einst getrennten Ortsteilen Graal und Müritz gleichermaßen begeistert. Sie waren fasziniert von der unvergleichlichen Schönheit der Landschaft und der unmittelbaren Nähe zum Meer und haben ihre Eindrücke in literarischen Meisterwerken verewigt. Neben der jährlichen Literaturwoche, die vom 9. bis 15. Juni 2025 stattfindet und den wöchentlichen Veranstaltungen an der sogenannten Lyrikbuche plant Graal-Müritz die Ausrichtung des ersten Internationalen Literaturfestivals vom 24. bis 28. September 2025. graal-mueritz.de In Bad Doberan entsteht ein neuer Kur- und Heilwald, der ab Frühjahr 2025 Urlauber und Einheimische anlocken wird. Es ist der fünfte Heilwald in Mecklenburg-Vorpommern. Heilwälder sind Waldgebiete, die für eine therapeutische Nutzung für spezielle Indikationen gestaltet sind. Kurwälder haben eine gesundheitsfördernde Breitenwirkung. Der neue Kur- und Heilwald befindet sich hinter der Dr.-Ebel-Fachklinik Moorbad Bad Doberan. In ihm finden sich Aktiv-, Verweil- und Ruhebereiche. Es gibt eine Wassertretanlage, eine Balancier- und Kletterinsel, einen Gang- und Bewegungsparcours und auch die Hügelgräber auf Höhe des Sana-Krankenhauses Bad Doberan sind in den Heilwald aufgenommen worden. Es gibt Bänke und Mülleimer, einige Wege sind befestigt und beleuchtet, andere sind natürliche Waldwege mit Wurzeln und Unebenheiten. bad-doberan.de Weitere Informationen zur Ostseeküste Mecklenburg unter ostseeferien.de