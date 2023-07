Klützer Winkel – Entschleunigung am Ostseestrand

Es soll noch Menschen geben, denen der Namekein Begriff ist. Jammerschade finden wir, denn dieses Fleckchen Ostseestrand verdient unbedingte Aufmerksamkeit derjenigen, die der Hektik des Alltags für eine kurze Zeit entfliehen wollen. Gelegen im Dreieck Lübeck-Schwerin-Wismar, ist es leicht zu übersehen, und dabei doch so gut zu erreichen.Aus diesem Grunde haben die Stadt Klütz und die Gemeinden Boltenhagen und Kalkhorst sich für ihre Gäste etwas ganz Besonderes ausgedacht:In urbaneren Gegenden würde man es vielleicht als City-Hopping bezeichnen, hier soll aber eigentlich das Gegenteil erreicht werden: Entschleunigung. Sie nennen es:Wie der Name schon verrät, handelt es sich um eine Rundfahrt im Shuttle-Bus. Sie verbindet sämtliche Ausflugsziele der Region miteinander, will aber gleichzeitig den Besuchern die Individualität nicht nehmen. Sie können bei jedem Stopp aussteigen oder bleiben, auf das mitgenommene Fahrrad umsteigen, um dann vielleicht anderenorts wieder zuzusteigen. Ganz nach Ihrem „gusto“.Und Ausflugsziele gibt es jede Menge. Angefangen in Klütz mit Schloss Bothmer und dem Literaturhaus Uwe Johnson, den Schmetterlingspark oder der Schmalspurbahn "De Lütt Kaffeebrenner".Verweilen Sie auf der Seebrücke im Ostseebad Boltenhagen, bummeln Sie durch die Stadt, oder besuchen Sie die Marina mit ihren 350 Yachtliegeplätzen. Auch der zweitgrößte Kreidefelsen Deutschlands bietet Entspannung für das Auge.In Kalkhorst können Sie vom Aussichtspunkt des Ortes an guten Tagen sogar bis Lübeck und Wismar schauen, oder über das Schloßgut Groß Schwanensee direkt den Ostseestrand betreten. Eine weitere Attraktion der Gemeinde ist der Entdeckerpark „minimare“, der Groß und Klein auf eine abenteuerliche Zeitreise einlädt.Seit Mitte Juni und bis Ende Oktober steht dieser Ausflugsbus mit sehr moderaten Preisen den Gästen und Einheimischen zur Verfügung. Er startet zweimal vormittags und zweimal nachmittags (Ausnahme Montag). Genaueres erfahren Sie in jeder Unterkunft.Das Ostseebad Boltenhagen zelebriert in diesem Jahr die 220-jährige Geschichte des Seebades. Mit einer Ausstellung unter dem Thema „220 Jahre Seebad“ wird die Geschichte des Ortes präsentiert, aber es wird vor allem auch richtig gefeiert.In der Zeit vom 03. bis 06. August 2023 findet das „Seebrückenfest“ statt, das von Kinderanimation bis Foodtrucks allen Geschmäckern und Ansprüchen gerecht wird, aber voraussichtlich eher durch die zahlreichen Party-Acts mit Live-Musik und Höhenfeuerwerk in Erinnerung bleiben wird.Deshalb können wir allen interessierten Urlaubern nur zum rechtzeitigen Buchen der Unterkünfte raten. Finden Sie weitere Informationen zudem auf: https://www.ostseeferien.de/reiseziele/binnenland/kluetzer-winkel/