freiGEDREHT: Neuer Innovationswettbewerb für Erzgebirgisches Kunsthandwerk® und Erzgebirgisches Holzspielzeug®

„Der Innovationswettbewerb freiGEDREHT soll das Erzgebirgische Kunsthandwerk® mit neuen Impulsen bereichern. Wir wünschen uns, wie junge Menschen, Kreative und gestandene GestalterInnen die Holzkunst von morgen denken“, sagt Frederic Günther, Geschäftsführer des Verbandes Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller e.V., welcher den Wettbewerb initiiert.Die Gewinner des Hauptpreises werden in einemdabei begleitet, ihre Idee in die Praxis umzusetzen und diese sogar zur Serienreife zu bringen. Das Programm beinhaltet zwei Übernachtungen im Erzgebirge und weitere Erlebnisse mit Mehrwert.Außerdem können sich alle Gewinner über attraktive Geld- oder Sachpreise freuen, unter anderem über einDer Innovationswettbewerb wird in zwei Kategorien ausgerufen, zu denen es jeweils zwei Preisklassen gibt: Profis und SchülerInnen. In der Kategorie „“ kann die Idee eines Produkts in digitaler Form als Foto, Entwurf oder Skizze über eine Online-Plattform eingereicht werden. „Es muss kein fertiges Produkt sein“, unterstreicht der Verbandsgeschäftsführer. „Wichtig ist der Bezug zum Erzgebirgischen Kunsthandwerk oder Holzspielzeug. Da fällt uns beim Motto ‚den Bogen spannen‘ natürlich zuerst der Schwibbogen ein. Wie kann dieser beispielsweise neu interpretiert werden? Welche frischen Ideen haben professionelle Gestalter und junge Menschen zum Thema ‚Bogen spannen‘? Wo schlägt die Holzkunst einen Bogen zu anderen Bereichen? Wir sind sehr gespannt auf die Ergebnisse!“Als zweite Kategorie hat der Verband den Bereichausgerufen. Grafik, Text, Illustration, Fotografie oder Film – es gibt zahlreiche Möglichkeiten, das Erzgebirgische Kunsthandwerk® unter dem Thema „den Bogen spannen“ künstlerisch aufzugreifen.In dersind professionelle HandwerkerInnen, GestalterInnen und DesignerInnen aufgerufen, ihre Innovationen zu präsentieren. Dierichtet sich an junge Menschen ab Klasse 8, die ihre Ideen zum Erzgebirgischen Kunsthandwerk® zum Ausdruck bringen möchten. „Wir möchten den Innovationswettbewerb ganz bewusst in die Schulen hineintragen, um junge Menschen für unser Handwerk zu begeistern. In Seiffen bilden wir an der einzigen Holzspielzeugmacher- und Drechslerschule Deutschlands jedes Jahr rund 30 Azubis in diesem zukunftsträchtigen Traditionshandwerk aus“, sagt Verbandsgeschäftsführer Frederic Günther.Die Partner des Innovationswettbewerb freiGEDREHT sind:- die Erzgebirgssparkasse- der Erzgebirgskreis- KREATIVES SACHSEN- DENKSTATT ErzgebirgeWebseite: www.freigedreht-wettbewerb.de (Einreichungen ab 19.04.2022)Thema 2022: Den Bogen spannen2 Kategorien: Produkt-Idee (Entwurf, Muster, Skizze – Einreichung in digitaler Form)Kreativ-Idee (Grafik, Illustration, Text, Foto, Film, Animation etc.)2 Preisklassen: ProfisSchülerInnen (ab Klasse 8 bis Klasse 13 und Berufsschüler)Einreichung: vom 19.04.2022 bis 15.07.2022Preisverleihung: 14.10.2022Bewertungskriterien:Es werden insgesamt 4 Hauptpreise und 8 Anerkennungspreise verliehen.Alle Ideen werden vom Verband Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller e.V. und den unterstützenden Partnern umfangreich in verschiedenen Medien beworben.Alle Gewinner werden auf einer exklusiven Preisverleihungsveranstaltung gewürdigt.Olbernhau, den 31.03.2022Verband Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller e.V.Verband Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller e.V.Frederic GüntherTel.: 037360/72442PK Kunsthandwerker Erzgebirgssparkasse 31.03.22photoronRonny Küttner