Von filigranen Kunstwerken und stilvollen Großfiguren:

Dekorations- und Geschenkideen zum Fest aus dem Erzgebirge

Aus wertigem Holz, mit Traditionsbewusstsein von Hand gefertigt und liebevoll bemalt. Was könnte man Schöneres zum Fest dekorieren als Figuren, Pyramiden und Baumschmuck aus dem Erzgebirge? Das Erzgebirgische Kunsthandwerk® schafft Symbole von Wert, Nachhaltigkeit und Traditionsbewusstsein, die über Generationen hinweg Freude schenken.



Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen



Es müssen nicht immer die klassischen Glaskugeln und Lametta sein, die den Baum festlich schmücken. Mit Erzgebirgischem Kunsthandwerk® wird der Christbaum im heimischen Wohnzimmer in vielen Facetten neu interpretiert – und zu einem ganz besonderen Schmuckstück.



Glaskugeln sind der Klassiker zwischen grünen Tannenzweigen. Figurenland Uhlig überrascht mit einer Interpretation aus Holz. Die handbemalten Holzkugeln zeigen auf 4 Zentimetern Durchmesser, mit welcher Kunstfertigkeit die Malerinnen aus dem Erzgebirge weihnachtliche Motive in Szene setzen. Ein großer Vorteil: Die robusten Holzkugeln gehen nicht gleich zu Bruch – ein Benefit, der vor allem bei Familien mit kleinen Kindern und bei Haustierbesitzern auf Wohlwollen trifft.



Wer in der Weihnachtszeit das Spielzeugdorf Seiffen besucht, kommt an ihm nicht vorbei: Der Stufenbaum von Spielwarenmacher Günther ziert als Wahrzeichen den Seiffener Sternenmarkt schon jedes Jahr ab September. In 30 Zentimetern Größe strahlt der kleine Weihnachtsbaum aus Holz auch in den heimischen Stuben. Mit seinen 55 Stufen, die schwungvoll ineinander verdreht sind, werden abertausende Facetten, Träume und Wünsche wach. Traumhaft!



Die Manufaktur rauta aus Neuhirschstein ist für ihre zuckersüßen Miniaturen bekannt. Für alle Pyramidenliebhaber, die auch am Baum nicht auf die drehenden Szenen verzichten wollen, gibt es die 8 Zentimeter kleinen Christbaumanhänger mit einer Minipyramide aus Holz. Die filigranen Kunstwerke erzählen liebevolle Geschichten: von Wald und Wiesen und klassisch von Christus' Geburt.



Großer Auftritt, großer Moment



Ein Weihnachtsstern auf dem Fensterbrett – doch in diesem Jahr nicht als Pflanze, sondern als Großfigur aus der Manufaktur Wendt & Kühn. Er kann in zwei Varianten dekoriert werden: Hängend wirkt der Engelmusikant im Stern himmlisch, aber auch stehend schmückt er das Fenster. Den 30 Zentimeter großen Engel gibt es auch auf einem Halbmond oder Kometenschweif sitzend – Himmelsboten, die Größe beweisen.



Eine Bühne für die Stars: Das zeitlos schöne Zeitfenster von Dregeno Seiffen setzt den Mini Sternkopf-Engel im Stern stilvoll in Szene. Im Weihnachtsset verschmelzen beide Produkte zusammen mit sechs individuellen Hintergründen im Sternkopf-Engel-Design zu einer exklusiven Fusion. Die integrierte LED-Beleuchtung mit Timerfunktion rückt das Arrangement ins perfekte Licht. So leicht greift es sich nach den Sternen.



Groß raus kommt die pYramide aus dem Haus MÜLLER zum 125-jährigen Jubiläum der Manufaktur. Pünktlich ab 2024 wird sich die 60 Zentimeter große, schlichte Schönheit in die Herzen der Liebhaber Erzgebirgischer Holzkunst® drehen. Sie wird nach einem Entwurf gefertigt, den Gunter Müller vor 60 Jahren skizzierte. Die pYramide zeigt Bauhaus-Charme auf drei Etagen: die Reduktion, der Fokus auf das Wesentliche mit fließenden organischen Formen. 13 zertifizierte Holzarten, darunter die Edle Elsbeere, sorgen dafür, dass dieses 60 Jahre alte Schmuckstück bis heute absolut zeitgemäß ist und perfekt in jedes Wohnambiente passt.



Als 2019 die Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří zum UNESCO-Welterbe ernannt wurde, war das ein großer Moment. Ein Stolz, den die DWU-Drechselwerkstatt Uhlig mit den bekannten Erzwichteln nach außen trägt. Denn das wertvolle Gestein und der Bergbau brachten den Ruhm ins Land. Die Wichtel mit ihrer unverkennbaren Zipfelmütze und dem weichen Rauschebart erzählen so manches Geheimnis über die funkelnden Schätze und die sagenumwobene Gegend.



Musikalische Glücksmomente



Die kleinen Faltenrockengel von Blank Kunsthandwerk aus Grünhainichen erwecken mit ihren zarten Instrumenten Weihnachtsträume unterm Tannenbaum. Die liebevoll von Hand gefertigten Figuren überzeugen durch feine Details und überraschen immer wieder neu. In diesem Jahr dürfen sich Sammler an drei neuen Engeln erfreuen: einem Engel am Klavier, einem mit Djembe und einem mit Blumengruß. Beeindruckend ist der 20 Zentimeter große Dekoengel mit detailgetreuer Gitarre. Da schlagen Sammlerherzen auf alle Fälle höher.



Die Ore Mountains AllstarBand von Koehler Kunsthandwerk bekommt einen neuen Star! Mit Passion begleitet Herr Klawe ab sofort am Akkordeon – da breitet sich ein herrlich weicher Klangteppich aus. Einfach dufte, die Künstlertruppe.

Duften tut`s auch im Garten. Denn wer ein echter Erzgebirger ist, der grillt auch im Winter heiße Würstchen. Für Stollen und Glühweinnachschub hat Björn Köhler bei den Rotnasen in den letzten beiden Jahren gesorgt. Mit dem Grillmeister sind die Geschmacksträger nun komplett.