Stilvoll dekoriert – so schick ist Weihnachten im Erzgebirge

Pyramiden und Schwibbögen, Weihnachtskrippe und Räuchermänner – nichts für junge Leute? Von wegen! Das Erzgebirge ist auch bei jungen Menschen allgegenwärtig. Aktuelle Umfragen zeigen, dass sich das Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge auch bei jüngeren Generationen großer Beliebtheit erfreut. Kein Wunder – lassen sich doch damit ganze Lebenswelten stilvoll und abwechslungsreich gestalten.Wie klingt die Weihnachtszeit im Erzgebirge? Nach Posaunen vom Kirchturm, Liedern bei der Bergparade – und nach den nostalgischen Melodien der Spieldosen! Kennen Sie den Klang, der von hauchzarten Metallhämmerchen erzeugt wird, wenn sie von den kleinen Zähnen einer metallenen Walze angehoben werden? Der hohl gedrechselte Holzkörper dient als Resonanzraum, der den Sound der Melodie verstärkt. Die Holzkünstler aus dem Erzgebirge kleiden den Klang der Weihnacht seit Jahrhunderten in kunstvolle Dosen. Auf dem Drehteller ziehen weihnachtliche Motive aus gedrechselten Figuren ihre Kreise. Klangvolle Meisterwerke, die den Zauber der Weihnacht mit allen Sinnen erlebbar machen.Schenken mit Herz – da haben die Erzgebirgischen Kunsthandwerker schon mal was vorbereitet! Herzallerliebst sind Finn und Finja aus der Drechslerei Kuhnert mit ihren Haaren aus Naturwolle. Die Engel aus der Seiffener Werkstatt von André Uhlig tragen den Namen des Beschenkten auf Händen. Nur wenige Millimeter misst das Herz, das der Mini-Engel aus der Kollektion Sternkopf verschenkt – und doch spürt man: Es ist ganz groß.Zu Weihnachten Geld verschenken? Das geht witziger, als den Fünf-Euro-Schein an einen Tannenzweig zu binden! Der Cool Man lädt sich Scheine oder Münzen auf sein winziges Lastenfahrrad. Wer lieber Kaffee verschenken mag, findet in Elio einen coolen Begleiter – er hat es sich in seiner hölzernen Lieblingstasse schon mal richtig bequem gemacht.Es muss nicht immer ein großes Geschenk sein – der Trend geht hin zu Kleinem, aber Feinem. Im Erzgebirge gibt es davon eine ganze Menge: Knuffige Schneemänner, farbenfrohe Miniaturen und Anhänger, filigrane Mini-Pyramiden, Miniaturen in der Walnussschale oder Picus, den hölzernen Botschafter des Erzgebirges.Engel und Bergmann sind die Klassiker des Erzgebirges – doch auch sie werden immer wieder neu gedacht. Beim diesjährigen Gestaltungswettbewerb „Tradition und Form“ überzeugten gleich drei Neuinterpretationen des klassischen Paares die Jury. Designer Markus Weber nahm die ehrwürdigen Figuren sogar komplett auseinander, um sie dann frisch und neu wieder „zamm“zusetzen.Auch wenn wir im Erzgebirge noch immer am liebsten mit unseren goldenen Händen arbeiten, so können wir auch digital. Wagners Schneemänner haben eine eigene App, Müller-Spieldosen sind voll elektronisch und per Bluetooth gesteuert, der Kunsthandwerkerverband hat einen sehr beliebten Blog ( www.die-kunst-zum-leben.de ) und der digitale Weihnachtsmarkt der Dregeno ( www.erzgebirgischer-weihnachtsmarkt.online gewann in diesem Jahr sogar den German Brand Award!