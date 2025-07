Sommertournee der Deutschen Streicherphilharmonie startet mit einem Konzert in der Villa Vigoni in Como

Im weitläufigen Park der Villa Vigoni, dem Deutsch-Italienischen Zentrum für den Europäischen Dialog, hat die Deutsche Streicherphilharmonie, das jüngste Spitzenorchester Deutschlands, am 5. Juli die Ehre, das dortige traditionelle Sommerkonzert zu eröffnen, das ansonsten fest in der Hand des Rheingau-Festivals ist.Die Jüngsten der Orchestermitglieder sind gerade einmal elf Jahre alt, mit zwanzig gehören sie hier bereits zu den „Alten“ – und doch spielen sie schon auf den großen internationalen Bühnen und Festivals wie etwa im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins und in der Kölner Philharmonie, im Grand Auditorium in Luxemburg und in der Alten Oper Frankfurt, bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern und bei Young Euro Classic, dem Festival der besten Jugendorchester der Welt in Berlin. Regelmäßig beeindrucken sie mit der hohen Qualität und der Exzellenz ihres Spiels das Publikum ebenso wie die Fachpresse. Das jüngste Bundesauswahlorchester ist Preisträger des renommierten Würth-Preises der Jeunesses Musicales Deutschland und begeistert regelmäßig mit seinem einzigartig differenzierten Streicherklang und seiner gemeinschaftlichen Hingabe an die Musik.Erst neun Jahre alt ist der Solist des Konzerts in Starnberg – und schon ein Profi auf den Tasten. Im Alter von vier Jahren erhielt Louis Zhang seinen ersten Klavierunterricht bei der Pianistin Viera Fischer. Regelmäßig nimmt er an den „Musikferien am Starnberger See“ teil, wo musikalisch begabte Kinder und Jugendliche unter der Schirmherrschaft der renommierten Geigerin Julia Fischer eine besonders intensive Förderung erhalten. Mit der Deutschen Streicherphilharmonie setzt er in diesem Sommer eine bereits erfolgreiche Zusammenarbeit mit einem Konzert am 10. Juli in der Schlossberghalle in Starnberg fort.Anschließend führt die Sommertournee die Deutsche Streicherphilharmonie noch zu Konzerten nach Leipzig (11. Juli) und Bad Lauchstädt (13. Juli), bevor dann in der Paul-Gerhardt-Kirche in Leipzig zwei intensive Aufnahmetage mit Deutschlandfunk Kultur und GENUIN für die 16. CD des Orchesters die Tournee beschließen. Eingespielt wird das 8. Streichquartett von Dmitri Schostakowitsch, als op. 110a in der Bearbeitung von Rudolf Barschai.Der Verband deutscher Musikschulen ist Träger des Orchesters, das BMFSFJ sichert seit 1991 die Grundfinanzierung.Samstag, 5. Juli 2025, 18.00 UhrVilla Vigoni, Via Giulio Vigoni 1, I-22017 Loveno di Menaggio (CO)Donnerstag, 10. Juli 2025, 19.30 UhrSchlossberghalle Starnberg, Vogelanger 2, 82319 StarnbergKarten: https://events.fairetickets.de/fewgk/? Freitag, 11. Juli 2025, 18.00 UhrLutherkirche, Ferdinand-Lassalle-Straße 25, 04109 LeipzigEintritt frei. Spenden erwünscht.Sonntag, 13. Juli 2025, 15.00 UhrHistorischer Kursaal, Parkstr. 18, 06246 Bad LauchstädtKarten: www.eventim.de Wolfgang Amadeus Mozart, Divertimento KV 136Johann Sebastian Bach, Klavierkonzert A-DurPeter I. Tschaikowski, Streicherserenade op. 48Dmitri D. Schostakowitsch, Streichquartett Nr. 8 (als op. 110a in der Bearbeitung von Rudolf Barschai)Einige ÜberraschungspiecenLouis Zhang, Klavier (10. Juli)Wolfgang HentrichEmmanuel Tjeknavorian (13. Juli)Weitere Informationen unter www.deutschestreicherphilh