Nominierungen für den „Medienpreis LEOPOLD – Gute Musik für Kinder“ mit Sonderpreis LEOPOLD interaktiv für Musikapps und Online-Formate

Annette Betz in der Ueberreuter Verlag GmbH: „Ritter Rost und Familie Schrottkompott“ (Buch mit CD – Geschichten mit Musik für Kinder ab 4 Jahren)

Argon Sauerländer audio: „John von Düffel – Die Ballade von Robin Hood. Ein Erzählkonzert mit Christian Brückner und dem wilden Jazzorchester“ (CD – Geschichten mit Musik für Kinder von 8 bis 99 Jahren)

Coviello Classics / Duisburger Philharmoniker: „Nils Holgersson – Märchen für Sprecher und Orchester“ (CD – Geschichten mit Musik für Kinder ab 4 Jahren)

Dominik Merscheid: „Im Spiel“ (CD – Lider für Kinder von 4 bis 10 Jahren)

Ellenberger: „MAYBEBOP – Kinderkram“ (CD – Lieder für Kinder von 5 bis 14 Jahren)

Edition SEE-IGEL: „Und der Igel schwimmt doch! – Jubiläums CD – 25 Jahre Edition SEE-IGEL“ (CD – Geschichten mit Musik für Kinder ab 5 Jahren)

GLM Music GmbH: „Quadro Nuevo – Coole Kinderlieder mit coolen Instrumenten ” (CD – Lieder für die ganze Familie)

Helbling Verlag GmbH: „Des Kaisers neue Kleider – SWR Young CLassiX ” (CD – Geschichten mit Musik für Kinder von 5 bis 10 Jahren)

hin und herr Produktionen: „Larifari – Ob groß, klein, dick, dünn, blau oder durchsichtig” (CD – Lieder für Kinder von 5 bis 9 Jahren)

Jens Digel: „Vielfalter“ (CD – Lieder für Kinder von 4 bis 10 Jahren)

LAUT! Records: „PELEMELE – Der Wëcker“ (CD – Lieder für Kinder ab 8 Jahren)

Marcel Krömker für Terz Im Viertel: „Terz Im Viertel – Räubermeute Rasselbande“ (Digitales Album & Buch zum Download – Geschichten mit Musik für Kinder von 3 bis 6 Jahren)

RADAU!: „So gut wie neu!“ (CD – Lieder für Kinder von 3 bis 10 Jahren)

TRIKONT Unsere Stimme Verlags GmbH: „Café Unterzucker – ‚Freu dich mal!‘ – Café Unterzucker spielt kindische Feierlieder“ (CD – Lieder für die ganze Familie)

A.MUSE Interactive Design Studio: „Songs of Cultures – WebApp – Eine musikalische Reise um die Welt“ (Online-App für Kinder von 3 bis 8 Jahren)

Matthias Deutsch: „Fuxdoo” (Musikapp für Kinder von 3 bis 6 Jahren)

Singvogel OG: „Singvogel – spielend musizieren“ (Online-Plattform für Kinder von 3 bis 8 Jahren)

Die Nominierungen für den 14. Medienpreis LEOPOLD – Gute Musik für Kinder 2024/2025 des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) stehen nun fest. Gut 100 Produktionen haben sich diesmal am Wettbewerb beteiligt. Zum dritten Mal wird dabei auch der Sonderpreis „LEOPOLD interaktiv“ an die Hersteller von Musikapps und Webseiten für Kinder vergeben.14 Musikproduktionen dürfen sich Hoffnungen machen, bei der Preisverleihung am 27. September 2024 im Kölner Funkhaus des WDR mit dem renommierten Kinder-Medienpreis LEOPOLD ausgezeichnet zu werden. Bereits jetzt dürfen sie schon mit dem Prädikat „Empfohlen vom Verband deutscher Musikschulen“ werben und stehen damit auf der Hörmedien-Empfehlungsliste des VdM.Jury-Vorsitzender Reinhart von Gutzeit, Ehrenvorsitzender des VdM und ehemaliger Rektor der Universität Mozarteum Salzburg: „Auch in diesem Jahr haben wir gesehen, dass unsere Bemühungen, mit dem Gütesiegel LEOPOLD die Qualität der auf dem Markt erhältlichen Kindermusik-Medien zu erhöhen, fruchtet. Aus vielen guten Bewerbungen hat die Jury die besten auf die Empfehlungsliste gesetzt. Wir freuen uns über diesen guten ‚Jahrgang‘ und können die 14 Produktionen allen Eltern, Großeltern, aber auch Lehrkräften ans Herz legen.“Drei weitere Produktionen im Bereich Musikapps und Online-Formate sind für den Sonderpreis LEOPOLD interaktiv nominiert, der ebenfalls am 27. September in Köln verliehen wird.Seit 1997 prämiert der VdM alle zwei Jahre mit Unterstützung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend besonders gelungene und hochwertige Musikproduktionen für Kinder. Weitere Partner des LEOPOLD sind Kulturradio WDR3, die Initiative Hören und die Forschungsstelle Appmusik der Universität der Künste Berlin.Der VdM ist der Fachverband und bundesweites Netzwerk der Träger der 933 öffentlichen Musikschulen in denen an bundesweit rund 21.000 Unterrichtsstätten über 1,4 Millionen Kinder, Jugendliche und Erwachsene von 37.000 Fachlehrkräften im gesamten Spektrum des Musizierens unterrichtet werden.Die kommentierte Preisträger- und Empfehlungsliste erscheint nach der Preisverleihung im Oktober 2024.Der Medienpreis LEOPOLD im Internet unter www.medienpreis-leopold.de