Musikschulkongress 2025: Wir leben Musikschule

Vom 9. bis 11. Mai 2025 ist Dresden der zentrale Treffpunkt der Musikschulpädagogen in Deutschland. Über 1.000 Fachbesucher erwartet der Verband deutscher Musikschulen (VdM) unter dem Motto #wirlebenmusikschulen zu diesem bundesweiten musikpädagogischen Kongress im Internationalen Congress Center Dresden (ICD), der Hochschule für Musik Dresden Carl Maria von Weber und dem Kraftwerk Mitte Dresden. Die Eröffnung des Musikschulkongresses mit hochrangigen Gästen aus Politik und Kultur sowie einer Plenumsveranstaltung, über 80 Arbeitsgruppen, Foren, Managementangeboten, Projekt- und Ausstellerpräsentationen rund um das Arbeitsfeld Musikschule werden öffentlichkeitswirksame Akzente setzen und Impulse für die Fort- und Weiterbildung in den Musikschulen, auf Landes- und Kommunalebene geben.Der Musikschulkongress 2025 bietet vielfältige Arbeitsgruppen, Themenforen und Workshops zu den Schwerpunkt-Themenbereichen Instrumental-/Vokalunterricht, frühe musikalische Bildung, Kooperationsprojekte mit anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen, Rock/Pop/Jazz/Neue Musik, Inklusion sowie digitaler Unterricht, Apps und Web. Die Perspektiven sind dabei auf die Herausforderungen und Chancen gerichtet, denen sich der Musikunterricht in Zukunft stellen muss. Hierzu gehört auch das Thema Künstliche Intelligenz, zu dem es unter anderem ein eigenes Plenum geben wird.Ergänzt wird das pädagogische Angebot durch musikalische Beiträge von Musikschulschülern aus Dresden zur Kongresseröffnung, die Veranstaltung „Masse“ in Hellerau am Abend des 8. Mai, das Konzert der Deutschen Streicherphilharmonie am Abend des 9. Mai und das Familienkonzert des Heinrich-Schütz-Konservatoriums in der Staatsoperette zum Kongressabschluss am 11. Mai.Eine umfangreiche Instrumenten-, Verwaltungssoftware- und Notenausstellung gibt es kongressbegleitend am 9. und 10. Mai 2025 im ICD. Zahlreiche Aussteller, Verlage, Instrumentenhersteller und andere Anbieter im musikpädagogischen Feld zeigen ihre Neuheiten und präsentieren diese teilweise in eigenen Veranstaltungen.Der Musikschulkongress in Dresden wird veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Heinrich-Schütz-Konservatorium Dresden und dem Landesverband der Musikschulen Sachsen, unterstützt von der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden und der Landeshauptstadt Dresden. Gefördert wird der Kongress vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, dem Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus und der Landeshauptstadt Dresden.Weitere Informationen und Anmeldung zum Musikschulkongress unter www.musikschulkongress.de