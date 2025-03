Mozart trifft Breakdance in Berlin

Gleich drei Mal haben die jungen Musikerinnen und Musiker der Deutschen Streicherphilharmonie am 28. und 29. März 2025 die Ehre, den 100. Geburtstag des Rundfunkchores Berlin (RCB) mit einem gemeinsamen, besonderen Projekt zu würdigen. Eine interdisziplinäre Produktion sollte im Jubiläumsjahr des Chores nicht fehlen, und so wurden die Tänzerinnen und Tänzer der gefeierten Tanz-Gruppe Flying Steps zu einer gemeinsamen szenischen Interpretation von Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem im Theater am Potsdamer Platz eingeladen – absolutes Neuland für die Flying Steps wie für den Chor selbst. Mozarts berührende Trauermusik, vom Rundfunkchor gesungen, von Breakdancern verkörperlicht und von den nicht minder begabten Musikerinnen und Musikern der Deutschen Streicherphilharmonie gespielt, wird in dieser Produktion zur Grundlage einer musikalisch-szenischen Erzählung über hochaktuelle Themen.Der Rundfunkchor Berlin als Weltklasse-Ensemble arbeitet in der Regel mit den Berliner Philharmonikern, dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin und dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin zusammen. Die Einladung an die Deutsche Streicherphilharmonie, bei diesem besonderen Projekt den Orchesterpart zu übernehmen, ist eine große Auszeichnung. Die Mitwirkung der jungen Musikerinnen und Musiker findet mit freundlicher Unterstützung der GVL statt.Die Mitglieder des jungen Spitzenensembles der Musikschulen im Alter von 12 bis 20 Jahren haben sich über ein Probespiel für die Mitwirkung im Orchester qualifiziert und treffen sich mehrmals im Jahr zu Probenphasen und Konzertreisen. Seit über 50 Jahren begeistert das Orchester das Publikum mit der Exzellenz seines Spiels und seiner Hingabe an die Musik. Die hohe Qualität seines einzigartig differenzierten Streicherklangs ist vor allem durch die kontinuierliche Arbeit mit dem langjährigen Dozententeam – allesamt Mitglieder des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin, dem Patenorchester der DSP – geprägt. 2023 wurde das Orchester mit dem Würth-Preis der Jeunesses Musicales Deutschland ausgezeichnet.Die Deutsche Streicherphilharmonie wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Rundfunkpartner ist Deutschlandradio Kultur.Freitag, 28. März, 20:00 Uhr undSamstag, 29. März, 15.00 Uhr und 20.00 UhrTheater am Potsdamer PlatzMarlene-Dietrich-Platz 1, 10785 BerlinTickets: https://www.rundfunkchor-berlin.de/konzerte/3-jubilaeumskonzert-flying-mozart/?termin=56883 Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem d-Moll KV 626 für Soli, Chor und Streichorchestermit dem Rundfunkchor Berlin, der Deutschen Streicherphilharmonie und der Breakdance-Gruppe Flying StepsDirigent: Gijs LeenaarsSopran: Nikki TreurnietMezzosopran: Olivia VermeulenTenor: Caspar SinghBass: Friedrich HamelCreative Director: Vartan Bassilunter www.deutschestreicherphilharmonie.de