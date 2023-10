Medienpreis LEOPOLD 2024/2025 – Gute Musik für Kinder

Es ist wieder so weit: Zum 14. Mal verleiht der Verband deutscher Musikschulen (VdM) den Medienpreis LEOPOLD, der seit über 25 Jahren „gute Musik für Kinder“ kürt. Produzenten, Verlage und Tonträgerhersteller können sich mit ihren Musikproduktionen für Kinder bewerben, um von der Experten- und Kinderjury empfohlen zu werden. Zum dritten Mal gibt es auch wieder den Sonderpreis LEOPOLD interaktiv.Der LEOPOLD hat sich als Gütesiegel etabliert und erleichtert Eltern, Lehrkräften und Pädagogen die Auswahl im Bereich der Kinderhörmedien. Der Medienpreis LEOPOLD – Gute Musik für Kinder wird seit 1997 für CDs und DVDs vergeben, die in unterschiedlichster Weise fantasie- und qualitätvolle Produktionen zum Thema beitragen wie etwa traditionelle und neue Kinderlieder, Rock-, Pop- und Weltmusik, Musiktheater, „Klassik“, Wissenswertes im Zusammenhang mit Musik oder musikorientierte Hörbücher. Gesucht sind kreative Kompositionen auf Tonträgern wie CD und DVD, die auf hohem künstlerischem und technischem Niveau in Kindern Freude an Musik wecken und ihre Entwicklung unterstützen.Für den Sonderpreis LEOPOLD interaktiv gesucht werden anspruchsvolle musikbezogene deutschsprachige Online-Formate, zum Beispiel Internetportale für Kinder, musikbezogene Podcasts, Hörbücher, Blogs oder Musikapps.Die Preisverleihung findet am 27. September 2024 im WDR Funkhaus in Köln statt.Bewerben können sich Produktionen, die in der Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Januar 2024 erschienen und über den Handel bzw. andere Verkaufswege zu beziehen sind. Bei den Produktionen muss die Musik wesentlicher gestalterischer Bestandteil sein.Einsendeschluss ist der 31. Januar 2024.Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.medienpreis-leopold.de und beim VdM (Tel. 0228 / 957060, lepold@musikschulen.de ).Unterstützt wird der LEOPOLD vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie von den Partnern WDR 3 Kulturradio und der Initiative Hören. Die Sparten Musikapps und Online-Formate des Medienpreises werden dabei von der Forschungsstelle Appmusik der Universität der Künste Berlin unterstützt und mit dem Sonderpreis LEOPOLD interaktiv ausgezeichnet.