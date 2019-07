Konzert der Deutschen Streicherphilharmonie im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins

Nach einem bejubelten musikalischen Auftakt im Kloster Michaelstein in Blankenburg/Harz und im Gerhard-Hauptmann-Theater Zittau haben die 11- bis 20-jährigen Musiker und Musikerinnen der Deutschen Streicherphilharmonie (DSP) unter Leitung ihres Chefdirigenten Wolfgang Hentrich am 14. Juli 2019 ein fulminantes Konzert im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins gegeben. Das jüngste Bundesauswahlorchester gastierte dort zum zweiten Mal und spielte unter anderem erneut gemeinsam mit der Pianistin SoRyang das Klavierkonzert Nr. 2 von Chopin. Im zweiten Konzertteil war das Publikum hörbar ergriffen von der Kammersinfonie c-Moll op. 110a von Dimitri Schostakowitsch: Kein Rascheln oder Husten war mehr im nahezu ausverkauften Saal zu hören. Mit Standing Ovations dankten die Zuhörer für die exzellente Leistung des jungen Spitzenorchesters aus Deutschland, die mit der Pizzicato-Polka der Brüder Strauß als Zugabe für einen beschwingten Ausklang sorgten. Die Reihe wird im kommenden Jahr fortgesetzt, wenn die Deutsche Streicherphilharmonie am 10. Juli 2020 erneut in diesem weltweit begehrten Konzertsaal zu hören sein wird.Während ihrer zweiwöchigen Sommertournee wird das junge Spitzenensemble der Musikschulen noch zwei weitere Konzerte geben: am 19. Juli 2019 im Kloster Chorin und am 21. Juli 2019 im Historischen Kursaal in Bad Lauchstädt. Auf dem Programm stehen das „Andante festivo“ von Jean Sibelius, das Brandenburgische Konzert Nr. 3 von Johann Sebastian Bach, die Capriol-Suite von Peter Warlock, die Kammersinfonie c-Moll op. 110a von Dimitri Schostakowitsch, „Nimrod“ von Edward Elgar und „Der Sommer“ aus den vier Jahreszeiten, op. 8 von Antonio Vivaldi.In die Tournee sind zwei intensive Probenphasen mit den langjährigen Dozenten des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin, dem Patenorchester der DSP, inkludiert, um das anspruchsvolle und umfangreiche Programm der Konzerte, aber auch für das große Projekt 2020 der Deutschen Streicherphilharmonie anlässlich „30 Jahre Deutsche Einheit“ vorzubereiten. Im September 2019 folgen dann weitere Konzerte im Rahmen des Beethovenfestes.1973 als Rundfunk-Musikschulorchester der DDR gegründet ist das Ensemble bereits seit vielen Jahren ein klingender Botschafter einer erfolgreichen Wiedervereinigung. Seit 1991 hat es seinen Sitz in Bonn in der Trägerschaft des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM). Die Deutsche Streicherphilharmonie wird gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).Kloster Chorin(Karten: http://www.kloster-chorin.org/konzert-der-deutschen-streicherphilharmonie Historischer Kursaal des Goethe-Theaters in Bad LauchstädtKarten: https://goethe-theater.com/spielplan Stadthalle Troisdorf, Konzert beim Beethovenfest 2019(Karten: https://shop.derticketservice.de/beethovenfest/details/?evId=1973510 Heinsberg, Konzert zum 50. Jubiläum der Jugendmusikschule Heinsberg(Karten: https://www.jms-hs.de/termine/termine-details/dt-streicherphilharmonie-yuhao-guo Jungholzhalle Meckenheim, Konzert beim Beethovenfest 2019(Karten: https://shop.derticketservice.de/beethovenfest/details/?evId=1974113 Stadttheater Rheinbach, Konzert beim Beethovenfest 2019(Karten: https://shop.derticketservice.de/beethovenfest/details/?evId=1974455 Weitere Informationen unter www.deutsche-streicherphilharmonie.de