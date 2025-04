Junge Spitzentalente konzertieren zu 80 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs und 75 Jahre Geburtsstunde Europas

Eine Herausforderung, der sich die 11- bis 20-jährigen Musikerinnen und Musiker der Deutschen Streicherphilharmonie unter Leitung ihres Chefdirigenten Prof. Wolfgang Hentrich am 9. Mai annehmen werden: 80 Jahre Kriegsende, 75 Jahre Geburtsstunde Europas.Der erste Konzertteil wird mit einem eindringlichen Werk von Ödön Pártos eröffnet: Yizkor (in memoriam) für Viola und Orchester, eine Komposition im Gedenken an den Holocaust (Solistin: Martha Roske). Das 8. Streichquartett von Dmitri Schostakowitsch, von der Deutschen Streicherphilharmonie als Kammersinfonie op. 110a in der Bearbeitung von Rudolf Barshai für Streichorchester gespielt, trägt den Untertitel „Im Gedenken an die Opfer des Faschismus und des Krieges“ und wird das Publikum bewegt in die Pause entlassen.Hoffnung, Freude und Zuversicht werden dann nach der Pause hörbar, wenn die berühmte Streicherserenade von Pjotr Iljitsch Tschaikowski erklingt. Mit diesem zweiten Konzertteil wird zugleich auch der Europatag gewürdigt. Die jungen Talente der Deutschen Streicherphilharmonie (DSP) gestalten die zweite Hälfte des Konzerts zusammen mit rund 40 Schülerinnen und Schülern aus sächsischen Musikschulen.Wolfgang Hentrich, Chefdirigent der Deutschen Streicherphilharmonie, erklärte in dem heutigen Pressegespräch: „Dieses Projekt ist für mich eine Herzensangelegenheit. Es ist beeindruckend zu erleben, wie die Talente der Deutschen Streicherphilharmonie und die sächsischen Musikschülerinnen und Musikschüler zu einem Klangkörper zusammenwachsen. 100 junge Mitwirkende bringen gemeinsam die Streicherserenade von Tschaikowski zum Klingen: Tschaikowski hätte sich gefreut!“Annekatrin Klepsch, Kulturbürgermeisterin der Landeshauptstadt Dresden, sagte: „In geopolitisch herausfordernden Zeiten für Europa und vor dem Hintergrund des 80. Jahrestages der Befreiung vom Zweiten Weltkrieg und der NS-Diktatur ist es ein kraftvolles Zeichen, wenn junge Menschen aus Sachsen und ganz Deutschland gemeinsam musizieren. Erinnerung, Trauer und Versöhnung werden mit der Orchestermusik erlebbar gemacht. Ich freue mich sehr, dass Dresden mit dem Konzertsaal im Kulturpalast den Rahmen für dieses besondere Ereignis bietet.“Friedrich-Koh Dolge, Bundesvorsitzender des Verbandes deutscher Musikschulen, erklärte: „Gerade wir, die in Bildung, Kultur und in der Musik arbeiten, wissen, wie wichtig offene, freie, tolerante und kreative Räume sind. Musik war und ist dabei viel mehr als eine Kunstform: Musik schafft Verbindung, ermöglicht Ausdruck, unterstützt Verständigung und fördert Vielfalt sowie Toleranz. Sie legt mit und durch die Musikpädagogik einen wichtigen Grundstein für die Demokratiebildung – und Musik kann in schwierigen Zeiten auch Trost spenden. Dies wird auch das Konzert der Deutschen Streicherphilharmonie als besonderer Höhepunkt im Rahmen des Musikschulkongresses in Dresden zeigen.“Das Konzert findet am 9. Mai 2025 um 20:00 Uhr im Rahmen des Musikschulkongresses des Verbandes deutscher Musikschulen, Träger der Deutschen Streicherphilharmonie, im großen Saal des Kulturpalastes Dresden statt.Zum Musikschulkongress vom 9. bis 11. Mai 2025 im Internationalen Congress Center Dresden (ICD), in der Hochschule für Musik Dresden Carl Maria von Weber und im Kraftwerk Mitte Dresden erwartet der Verband deutscher Musikschulen über 1.000 Fachbesucher zu 80 Veranstaltungen mit Plenen, Arbeitsgruppen, Foren, Managementangeboten, Projekt- und Ausstellerpräsentationen rund um das Arbeitsfeld Musikschule und zu einem vielfältigen musikalischen Programm.Die Mitglieder der Deutschen Streicherphilharmonie im Alter von 12 bis 20 Jahren haben sich über ein Probespiel für die Mitwirkung im Orchester qualifiziert und treffen sich mehrmals im Jahr zu Probenphasen und Konzertreisen. Seit über 50 Jahren begeistert das Orchester das Publikum mit der Exzellenz seines Spiels und seiner Hingabe an die Musik. Die hohe Qualität seines einzigartig differenzierten Streicherklangs ist vor allem durch die kontinuierliche Arbeit mit dem langjährigen Dozententeam – allesamt Mitglieder des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin, dem Patenorchester der DSP – geprägt. 2023 wurde das Orchester mit dem renommierten Würth-Preis der Jeunesses Musicales Deutschland ausgezeichnet.1973 in Ost-Berlin als Rundfunk-Musikschulorchester gegründet, ist die Deutsche Streicherphilharmonie seit 1991 in der Trägerschaft des Verbandes deutscher Musikschulen. Mit Erfolg hat sich das Orchester namhafte Konzertbühnen erobert, darunter die Berliner Philharmonie, die Alte Oper Frankfurt, die Kölner Philharmonie und den Musikverein Wien. Nachhaltigen Eindruck hinterlässt das junge Spitzenensemble auch bei seinen zahlreichen Auslandstourneen wie zuletzt nach Ecuador, Dänemark und Tschechien.Dieses besondere Projekt der Deutschen Streicherphilharmonie mit Schülerinnen und Schülern der sächsischen Musikschulen wird dank der freundlichen Unterstützung durch die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten (GVL) möglich.Weitere Informationen unter www.deutschestreicherphilharmonie.de und www.musikschulkongress.de Freitag, 9. Mai 2025, 20 UhrKonzertsaal im KulturpalastSchloßstraße 2, 01067 DresdenDirigent: Wolfgang HentrichSolistin: Martha Roske (Viola)Kartenvorverkauf: https://www.kulturpalast-dresden.de/de/veranstaltungen/kalender/deutsche-streicherphilharmonie