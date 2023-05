50 Jahre Europäische Musikschul-Union (EMU) war das große Thema ihrer Generalversammlung, die am 19. Mai 2023 im Stuttgarter Rathaus stattfand. Musikschulverbände aus 27 europäischen Ländern zählen zu ihren Mitgliedern.Der Präsident der EMU und Vizepräsident des französischen Musikschulverbandes, Philippe Dalarun, nannte als Gründungsprinzipien der EMU: „Die Förderung von Freundschaft und Frieden zwischen den Nationen Europas durch musikalische Bildung und Austausch, die Achtung vor der Vielfalt und der kulturellen Identität sowie der Wunsch, gemeinsam voranzukommen und voneinander zu lernen, um die Musikausbildung zu verbessern und Werte zu fördern, die die europäische Gesellschaft heute mehr denn je braucht“.Am Vorabend der Generalversammlung feierte die EMU ihr Jubiläum mit einem Konzert in Schloss Solitude. Acht junge Musikerinnen und Musiker aus verschiedenen Gründungsländern der EMU führten dort die eigens zu diesem Jubiläum von zehn jungen Komponisten aus ebenfalls verschiedenen europäischen Ländern komponierte und von der niederländischen Komponistin Anne-Maartje Lemereis arrangierte „EMU Rhapsody" auf. Dazu Philippe Dalarun: „In der schwierigen Welt, in der wir leben, stellen diese jungen Musiker eine große Quelle der Hoffnung und Inspiration dar. Durch ihr gegenseitiges Verständnis, ihr Talent und ihre Energie zeigen sie uns das schönste Gesicht Europas, das aus Respekt, Toleranz und Harmonie besteht – alles Werte, die durch die Musik symbolisiert und von der Musikerziehung getragen werden.“Friedrich Koh Dolge, Bundesvorsitzender des Verbandes deutscher Musikschulen und Direktor der Stuttgarter Musikschule, hob in seiner Begrüßung die gesellschaftliche Wirkungskraft der Musikschulen in Europa als Orte, „an denen Musikkultur gefördert, Verständigung gepflegt und Freundschaft geschaffen werden“, hervor und erklärte: „Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass das 50-jährige Bestehen unserer Europäischen Musikschul-Union hier in der Landeshauptstadt Stuttgart gefeiert wird. Heute sind Institutionen wie die EMU wichtiger denn je, denn sie tragen insbesondere auch durch ihre Europäischen Jugend-Musikfestivals zur Verständigung und Freundschaft zwischen den europäischen Nationen bei.“Isabel Fezer, Bürgermeisterin der Landeshauptstadt Stuttgart, betonte in ihrem Grußwort zur Generalversammlung der EMU im Stuttgarter Rathaus: „Der musikalischen Bildung und dem ästhetischen Bildungsprozess vor allem der Kinder und Jugendlichen messen wir in Stuttgart eine große Bedeutung zu. Denn das aktive Musizieren und die musikalische Bildung eröffnen im Besonderen Gestaltungsräume und Selbstwirksamkeitserfahrungen, das Bewusstsein von Selbstständigkeit, Selbstverantwortung und Handlungssouveränität, stärken emotionale Intelligenz und vor allem Empathie. Es gilt die Kraft und die Energie der Musik zu nutzen, um zu entfalten, zu integrieren, zusammenzuführen und zu verbinden, auch dort, wo die Sprache vielleicht nicht mehr weiterhilft.“ Zu den Vertretern der EMU-Mitgliedsländer sagte Fezer im Hinblick auf die Tagung: „Das Wichtige ist der Austausch untereinander, das miteinander Sprechen, der Diskurs in der Sache – auch manchmal kontrovers, doch immer konstruktiv –, um auch die Idee eines menschlichen und friedlichen Europas mit und durch die Musik in die Gesellschaft hineinzutragen.“Themen des anschließenden Forums der EMU waren die Situation der Lehrkräfte sowie der Nachwuchsmangel an Musikschullehrkräften, Kinder- und Jugendschutz in Musikschulen ebenso wie „Artistic Citizenship“ mit einem Vortrag von Wolfgang Lessing, Professor für Musikpädagogik an der Musikhochschule Freiburg.Zum festlichen Abschluss der Generalversammlung der EMU spielte die Deutsche Streicherphilharmonie, das Spitzenensemble der Musikschulen in Deutschland und Orchester der deutschen Wiedervereinigung, das 2023 ebenfalls seinen 50. Geburtstags feiert, in der Stuttgarter Liederhalle.