Deutsche Streicherphilharmonie mit ukrainischen Gästen zum Gedenken an den 9. November 1938

Am 9. November 1938, als im gesamten Deutschen Reich die Synagogen brannten, wurde der Antisemitismus und Rassismus bis hin zum Mord staatsoffiziell. Im Gedenken daran geben die 11- bis 20-jährigen Mitglieder der Deutschen Streicherphilharmonie unter Leitung ihres Chefdirigenten Wolfgang Hentrich gemeinsam mit dem Philharmonischen Kammerorchester Dresden und Streichern des Jugendsinfonieorchesters der Ukraine am 9. November 2022 ein Konzert im Dresdner Kulturpalast.Auf dem Programm stehen Werke von Gideon Klein und Pavel Haas, die an die Ereignisse der Judenvernichtung während des Nationalsozialismus erinnern, von Leoš Janáček bis hin zur Uraufführung einer Lesung mit Intermezzi für Streichinstrumente der israelischen Komponistin Shir-Ran Yinon. Dabei lesen die jungen Musikerinnen und Musiker Texte von Altersgenossen, die damals sterben mussten, nur weil sie jüdisch waren. Dazu hat die Deutsche Streicherphilharmonie Mitglieder des Jugendsymphonieorchesters der Ukraine eingeladen – auch sie als Nachfahren von Menschen, die von den Schrecknissen des Naziregimes betroffen waren, und die nun selbst ihr Land als Opfer eines Angriffskriegs erleben.Bereits vor geraumer Zeit war die Zusammenarbeit zwischen dem deutschen und dem ukrainischen Jugendorchester geplant. Die hohe Qualität der Ausbildung im Streicherbereich, für die die Deutsche Streicherphilharmonie steht, ist von besonderem Interesse für die ukrainischen Musikerinnen und Musiker und ihre Dirigentin. Unter völlig anderen Umständen, als erhofft, werden diese Pläne nun im Rahmen des Dresdner Konzertes umgesetzt. Auf Initiative des Verbandes deutscher Musikschulen als Träger der Deutschen Streicherphilharmonie wird der Aufenthalt der ukrainischen Gäste in Deutschland aus den Bundesmitteln im Rahmen des Aktionsprogramms des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche – Zusatzmittel Ukraine" (KJP) gefördert.Die Mitglieder der Deutschen Streicherphilharmonie (DSP) haben sich über ein Probespiel für die Mitwirkung in diesem jüngsten Bundesauswahlorchester qualifiziert und treffen sich mehrmals im Jahr zu Probenphasen und Konzertreisen. Die hohe Qualität des einzigartig differenzierten Streicherklangs ist vor allem durch die kontinuierliche Arbeit mit dem langjährigen Dozententeam – alle Mitglieder des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin, dem Patenorchester der DSP – geprägt. In (Ost-)Berlin als Rundfunk-Musikschulorchester gegründet, feiert das Ensemble im kommenden Jahr seinen 50. Geburtstag. Die Deutsche Streicherphilharmonie wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.Das Jugendsymphonieorchester der Ukraine führt junge talentierte Musiker im Alter von 12 bis 22 Jahren aus allen Teilen der Ukraine zusammen und fördert sie. Das Orchester wurde 2016 auf Initiative der ukrainischen Dirigentin Oksana Lyniv gegründet. Nach Ausbruch des russischen Krieges in der Ukraine hat das Jugendorchester gemeinsam mit dem Slowenischen Jugendorchester ein großes Evakuierungsprojekt für junge Musiker aus der ganzen Ukraine, „Music for the Future", in Ljubljana, Slowenien initiiert.im Kulturpalast DresdenSuite für Streichorchester (1877)Auszüge aus Berichten aus dem Konzentrationslager Theresienstadt mit Intermezzi für Streichinstrumente von(2022, UA)Studie für Streichorchester (1943)Partita für Streichorchester (1945)(nach dem Streichtrio bearbeitet von Vojtech Saudek)| Dirigent