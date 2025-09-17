Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1036052

Verband der Privatkrankenanstalten in Bayern e.V. Kreillerstr. 24 81673 München, Deutschland http://www.vpka-bayern.de
Ansprechpartner:in Frau Ulrike Messenzehl 08319607290
Logo der Firma Verband der Privatkrankenanstalten in Bayern e.V.

VPKA kritisiert Verzögerung beim KHAG

Kliniken benötigen sofortige Rechtsklarheit

(lifePR) (München, )
Das Krankenhausreformanpassungsgesetz (KHAG) wurde in der Sitzung des Bundeskabinetts am vergangenen Mittwoch (9. September) kurzfristig wieder von der Tagesordnung genommen. Statt der erwarteten zügigen Einigung wurde der gemeinsame Gesetzentwurf auf unbestimmte Zeit – mindestens jedoch um drei Wochen – vertagt. Der Verband der Privatkrankenanstalten in Bayern e.V. (VPKA) kritisiert diese Verschiebung scharf. Er sieht in der Verzögerung ein erhebliches Risiko für die Kliniklandschaft.

Michael Strobach, Geschäftsführer des VPKA, erklärt: „Dass die notwendigen Korrekturen jetzt erneut ausgebremst werden, ist ein schwerer Rückschlag. Die Kliniken bleiben somit weiterhin im Unklaren, auf welche gesetzlichen Vorgaben sie sich einstellen müssen.“ Aktuell wisse niemand, ob die im KHVVG verankerten Fristen weiterhin gelten oder verschoben werden. Auch mit der überfälligen Zuordnung der Leistungsgruppen könne noch nicht begonnen werden, weil unsicher sei, welche Leistungsgruppen und Strukturvorgaben künftig verbindlich sind. „Kurz gesagt: den Kliniken fehlt die Grundlage, um ihre mittelfristige Planung für Standorte und Versorgung zuverlässig auszurichten und auch die Länder haben keine Möglichkeit, ihre Krankenhausplanung sicher zu steuern. Selbst der Start des Transformationsfonds, der für den Umbau der Kliniklandschaft dringend gebraucht wird, gerät durch die Verzögerung in Gefahr.“

Gerade Bayern, mit seiner besonders hohen Dichte an spezialisierten Fachkliniken, ist auf ein funktionierendes KHAG angewiesen. Der VPKA als Leistungserbringerverband der privat getragenen Kliniken war neben dem Bayerischen Gesundheitsministerium eine der treibenden Kräfte bei dem Anpassungsprozess. „Seitens des Ministeriums und unsererseits wurden zahlreiche praxisgerechte Änderungsvorschläge ins KHAG eingebracht, unter anderem eine aktualisierte Definition von Fachkliniken sowie Ausnahmeregelungen für die Landesplanungsbehörden. Diese Anpassungen sind zwingend notwendig, um die Realität der Versorgungsstrukturen korrekt abzubilden und das KHVVG wirksam auszugestalten.“

Der VPKA appelliert an die Bundesregierung, das KHAG schnellstmöglich umzusetzen. Michael Strobach: „Die Bundesregierung muss die Umsetzung des KHAG ohne weitere Verzögerung auf den Weg bringen, denn wir brauchen jetzt unverzüglich Planungssicherheit. Die Kliniken müssen wissen, welche Regeln gelten, damit sie verantwortungsvoll gegenüber Mitarbeitenden und Patientinnen und Patienten handeln können. Jeder weitere Aufschub gefährdet die Versorgung, schwächt die Krankenhauslandschaft und untergräbt das Vertrauen in den Reformprozess.“

Verband der Privatkrankenanstalten in Bayern e.V.

Der Verband der Privatkrankenanstalten in Bayern e. V. (VPKA) setzt sich als dynamischer und praxisnaher Verband seit mehr als 75 Jahren bayernweit für die inhaltlichen Belange der privaten Akut- und Rehakliniken ein. Er vertritt als größter Landesverband rund 170 Einrichtungen mit knapp 25.000 Betten. Sein Ziel ist eine qualitativ hochwertige, innovative und wirtschaftliche Patientenversorgung in Krankenhäusern und Rehabilitationskliniken. Neben der Beratung seiner Mitglieder vertritt er die Belange der Privatkrankenanstalten in gesellschaftlichen, sozialpolitischen und tariflichen Angelegenheiten.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.