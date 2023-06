Modern, informativ, übersichtlich

Auf der neuen Homepage, die nach wie vor unter der bekannten Internetadresse https://www.vpka-bayern.de/ zu erreichen ist, finden sich in übersichtlicher und klar strukturierter Form Informationen zu den verantwortlichen Akteuren, den Aufgaben und Strukturen des Verbandes, ebenso wie zu dessen umfangreicher Gremienarbeit, etwa im Krankenhausplanungsausschuss, der Schiedsstellentätigkeit, in verschiedenen Arbeitsgruppen u.v.m.Die Bündelung von Themen, die speziell für Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen oder Privatkliniken relevant sind, sowie die Aufgliederung der Mitgliedereinrichtungen des VPKA nach Krankenhäusern, Vorsorge- und Reha-Kliniken, Ambulanten Reha-Einrichtungen und Mutter-Vater-Kind-Kliniken erlaubt den Nutzer*innen einen schnelleren gezielten Zugriff auf die gewünschten Informationen.Der Verband ist bemüht, Interessierte stets umfassend auf dem aktuellen Stand der (oftmals rasanten) Entwicklungen im Gesundheitswesen auf dem Laufenden zu halten. Hierzu dient die Rubrik „Aktuelles“ mit Meldungen zu wichtigen Neuigkeiten aus der Gesundheitspolitik sowie den eigenen Pressemitteilungen des VPKA, in welchen der Verband Stellung zu relevanten Themen bezieht.Neben der für die Öffentlichkeit zugänglichen Homepage betreibt der Verband einen internen Mitgliederbereich, über welchen die zahllosen Informationen den Verbandsmitgliedern zur Verfügung gestellt werden.