„`Schützen Sie sich und das Gesundheitswesen in Bayern´ bezieht sich auf den Wegfall der staatlich vorgegebenen Corona-Schutzmaßnahmen“, erklärt Dr. Mate. „Mit Hilfe dieser Kampagne möchten verschiedene Akteure im Gesundheitswesen, allen voran viele Kliniken, die Bevölkerung darum bitten, weiterhin größte Vorsicht walten zu lassen - also weiterhin freiwillig Masken zu tragen, Abstand zu halten, die bislang geltenden Hygienemaßnahmen anzuwenden und sich impfen zu lassen. Die extrem hohen Inzidenzwerte der vergangenen Wochen sinken zwar mittlerweile langsam, doch dürfen wir uns nicht in trügerischer Sicherheit wiegen. Die Pandemie ist leider noch nicht überstanden.“Ihm sei es wichtig, gerade aus dem Klinikbereich klare Signale auszusenden. „Die Kliniken und alle ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren in den letzten beiden Jahren durch Corona ganz enorm gefordert, teils weit über die Belastungsgrenzen hinaus. Für die Kolleg:innen, die über einen solch langen Zeitraum in vorderster Reihe um Menschenleben gekämpft haben, ist es wie ein Schlag ins Gesicht, wenn jetzt alle die gebotene Vorsicht aufgeben und damit Gefahr laufen, der nächsten Corona-Welle ungebremst Vorschub zu leisten“, mahnt er. Das Gesundheitssystem müsse nun dringend entlastet werden, nicht zuletzt, um Behandlungen, die aufgrund der Pandemie verschoben werden mussten, endlich durchführen zu können. „Diese weiter zu verschieben ist mit Blick auf das Wohl der betroffenen Patientinnen und Patienten nicht zu verantworten“, so„Wir alle haben als Gesamtgesellschaft die Verpflichtung, alles zu tun, um die nächste Welle nach Möglichkeit zu verhindern. Darum appellieren wir an die Bevölkerung, die genannten Maßnahmen weiterhin umzusetzen und an die Kliniken, sich der Kampagne anzuschließen.“Den Klinikaufruf der Kampagne „Schützen Sie sich und das Gesundheitswesen in Bayern" im Original-Wortlaut finden Sie unter https://www.bkg-online.de/aktuelles/klinikaufruf