Neues Video: „Farben und Lacke wirken nachhaltig“

Das Video wurde vom holländischen Farbenverband VVVF erstellt, vom VdL übersetzt und bearbeitet, und steht nun unseren Mitgliedern zur kommunikativen Nutzung zur Verfügung.



In knapp zwei Minuten zeigt das Video die vielfältigen Aufgaben, die moderne Lacke und Farben heute übernehmen und wie sie schützend, erhaltend und energiesparend eingesetzt werden. So wird beispielswiese gezeigt, wie wichtig Korrosionslacke für Windkraftturbinen (offshore und onshore) sind, wie Antifouling-Lacke Schiffe vor Veralgung schützen und Treibstoff sparen, und wie moderne Fensterbeschichtungen energiesparend wirken. Auch Druckfarben haben durch ihren Informationswert und ihren optimierten Einsatz nachhaltige Funktionen in einer Informationsgesellschaft.

(lifePR) (