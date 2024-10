Neuer Referent für Wirtschaft und Finanzen

Bastian Herfel hat Anfang Oktober die Position als Referent für Wirtschaftspolitik beim Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V. (VdL) übernommen. Er wird in Frankfurt künftig den Bereich Wirtschaft und Finanzen verantworten und bereitet sich darauf vor, die Aufgaben von Christoph Maier, dem Leiter Wirtschaft und Finanzen, zu übernehmen, der im April 2025 in Ruhestand geht.



Herfel, geboren 1988 in Lüdenscheid, hat Wirtschaftsingenieurwesen an der Fachhochschule SWF in Hagen studiert und seinen Master mit dem Schwerpunkt Volkswirtschaftslehre an der Fernuniversität Hagen gemacht. Seine Karriere startete der Sauerländer in der Sanitärindustrie bei der Grohe AG und arbeitete dort zuletzt als Projekt-/Prozessmanager im Einkauf. „Ich freue mich über den Wechsel zum VdL und die vielen neuen Aufgaben in einem abwechslungsreichen Aufgabengebiet“, so Fitnessfan Herfel, der in seiner Freizeit gerne Joggen geht.

