Neue Videos: Wie Farben, Lacke und Druckfarben unsere Welt gestalten

Die kurzen Filme veranschaulichen, wie Farben, Lacke und Druckfarben nicht nur ästhetische Aufgaben erfüllen, sondern auch essenzielle Funktionen übernehmen. Sie gestalten Lebensräume und schaffen Atmosphäre - ob im Privaten, in Büros oder in öffentlichen Gebäuden. Gleichzeitig tragen Farben zur Gesundheit und zum Wohlbefinden bei. Sie schaffen beruhigende Umgebungen, wie sie beispielsweise in Krankenhäusern erforderlich sind, und verfügen über innovative Eigenschaften wie antibakterielle Beschichtungen Darüber hinaus wird ihre wichtige Schutzfunktion hervorgehoben. Farben und Lacke spielen eine entscheidende Rolle im Erhalt von Infrastrukturen. Korrosionsschutzbeschichtungen an Windkraftanlagen, etwa offshore und onshore, verlängern deren Lebensdauer und tragen so zur nachhaltigen Nutzung von Ressourcen bei. Intumeszenz-Beschichtungen , die sich bei Hitze ausdehnen und eine isolierende Barriere bilden, schützen Materialien vor den Auswirkungen von Feuer und erhöhen so die Sicherheit von Gebäuden und Infrastrukturen. Lacke leisten auch einen wesentlichen Beitrag im Bereich der Mobilität, etwa durch Antifouling-Beschichtungen , die das Anhaften von Mikroorganismen wie Algen, Muscheln und anderen Meereslebewesen an Schiffsrümpfen verhindern. Dies reduziert den Energieverbrauch und verhindert die unbeabsichtigte Verbreitung invasiver Arten in neue Ökosysteme. Gleichzeitig helfen langlebige Schutzanstriche dabei, Gebäude und Brücken vor den schädlichen Einflüssen von Wetter und Umwelt zu bewahren.Die Videos bieten einen anschaulichen Überblick über die vielseitigen und nachhaltigen Funktionen von Farben und Beschichtungen und zeigen, wie sie in vielen Bereichen unseres Lebens eine wichtige Rolle spielen. Die Materialien stehen ab sofort auf dem YouTube-Kanal des VdL bereit und können von Mitgliedsunternehmen für die eigene Kommunikationsarbeit genutzt werden.