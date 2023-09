Neue Ansprechpartnerin für Public Affairs und Green Deal

Der Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V. hat die Stelle einer Referentin für Public Affairs mit der Politikwissenschaftlerin Viktoria Tarasenko neu besetzt. Sie folgt auf Lucas Schmidt-Weihrich, der den VdL im Frühjahr verlassen hatte.



Viktoria Tarasenko wurde 1987 in Bischkek in der damaligen Sowjetrepublik Kirgisistan geboren. Im Alter von 12 Jahren kam sie mit Ihren Eltern nach Deutschland. Die Familie zog nach Osnabrück, wo Tarasenko 2008 ihr Abitur ablegte. Nach einigen Semestern Wirtschaftsrecht entschied sie sich für den Hauptstudiengang Europäische Studien an der Universität Osnabrück. 2014 machte Tarasenko ihren Masterabschluss in Politikwissenschaften, Fachbereich Internationale und Europäische Politik an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Ihre Masterarbeit beschäftigte sich mit dem „hybriden Krieg in der Ukraine“.



Ab 2018 arbeitete Viktoria Tarasenko als Projektmanagerin im Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) in Eschborn im Bereich Exportkontrolle. 2023 wechselte sie zum Regionalverband Frankfurt RheinMain. Dort war sie im Europabüro mit dem Monitoring der Gesetzgebungsverfahren sowie in der Beratung und Akquise von Förderprojekten beschäftigt.



Seit Anfang September kümmert sich Tarasenko um die Koordination der Politikkontakte des Verbandes, insbesondere um das Gesprächsformat „VdL vor Ort“. Schwerpunkt ihrer Tätigkeit wird das Transformationsprojekt Green Deal der EU-Kommission, speziell hier wird sie sich um das Thema Zirkuläre Wirtschaft, einschließlich der komplexen Regelungen zu Verpackungen- und Verpackungsabfällen kümmern.



„Ich freue mich, dass wir diese wichtige Stelle an der Schnittstelle zur Politik wieder kompetent besetzen konnten, und freue mich mit dem ganzen Team auf die Zusammenarbeit mit Frau Tarasenko“, begrüßt VdL-Hauptgeschäftsführer die neue Referentin auf der Geschäftsstelle in Frankfurt/Main.