Traumgärten im Süden und das Bayerischen Gartennetzwerk schließen sich zusammen

(Dennenlohe). Vom 1. September bis 15. Oktober 2023 dreht sich alles um den herbstlichen Garten.Die vier Gartennetzwerke im Süden Deutschlands lancieren ihr zweites gemeinsames Gartenprojekt. Viele verschiedene Gartenveranstaltungen locken ins Freie und laden zu einer Gartenauszeit.Sei es bei Hundespieltagen im Schlosspark Dennenlohe oder der Langen Nacht der Bodenseegärten, an der 13 Anlagen rund um den Bodensee ihre Gartentür öffnen oder zeitgleich zu den Fürstlichen Gartentagen auf Schloss Langenburg. Die Gartenträumen Stauferland laden mit bunten Märkten, Kunst und Kulinarik zu einem farbenfrohen Besuch ein. Beim Bayerischen Gartennetzwerk wird der Herbst ebenfalls vielfältig und farbig gefeiert. Parks und Gärten als echte Sehnsuchtsorte. Mal sind es grüne Refugien mit Weitblick über Seen und Berge, mal sind es von üppiger Parklandschaft umgebene Schlösser mit langjähriger Geschichte oder auch zauberhafte kleine Privat- und Bauerngärten.Weitere Highlights beim Goldenen Gartenherbst vom 1.9.-15.10.2023 werden sein: Gartenmesse auf Schloss Langenburg, Herbstführungen zu Insekten-, Wasserwelten sowie die Antiktage auf Schloss Dennenlohe, Waldbaden auf Burg Gamburg.Mehr zu den Veranstaltungen finden Sie auf unserer gemeinsamen Webseite: www.traumgaerten-im-sueden.eu – Goldener Gartenherbst.„Ich schätze das unkomplizierte und anpackende Schaffen in diesem Netzwerk. Wir freuen uns, neu auch Teil davon zu sein“, ist sich Sabine Freifrau von Süsskind sicher. Seit Anfang 2023 kooperiert das Gartennetzwerk Bayern mit den andern drei Netzwerken: Dies sind die „Bodenseegärten“ mit 45 Parks und Gärten in vier Ländern, das „Hohenloher Gartenparadies“ mit über 30 Mitgliedern und die 2020 gegründeten „Gartenträume Stauferland“ mit ihren Gartenmitgliedern.Bayerisches Gartennetzwerk, c/o Schlossverwaltung Dennenlohe, Dennenlohe 1, 91743 Unterschwaningen, Tel.+49 9836 96888, info@dennenlohe.de www.gartennetzwerk-bayern.de , facebook/bayerisches gartennetzTraumgärten im Süden, Juli 2023Seit 2013 steht das internationale Netzwerk „Bodenseegärten“ für die Gartenschätze der Bodenseeregion und lädt zu Erkundungstouren durch 45 Parks und Gärten in vier Ländern ein. Die Besucher werden dabei zu Zeitreisenden: Von der Steinzeit über das Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert und in die Gegenwart bewegen sie sich von Epoche zu Epoche und erfahren Gartenbaugeschichte hautnah. Dabei brauchen sie kaum Distanzen zu überwinden. Und wenn sie möchten, reisen sie einfach per Schiff, Bus oder Bahn von Garten zu Park. Gärten wie die Inseln Mainau und Reichenau, Kloster und Schloss Salem, die Kartause Ittingen, Schloss und Park Arenenberg und auch das Grenzenlose GartenRendezvous am westlichen Bodensee vereinen sich im grünen Bodenseeverbund.Zwischen Stuttgart, Schwäbischem Wald, dem Ries und der Schwäbischen Alb haben sich Gärten, Burgen, Schlösser und Gemeinden zu dem Gartennetzwerk “Gartenträume Stauferland” zusammengeschlossen. Das Stauferland ist als Herzland des Mittelalters im Südwesten ein Entdeckerparadies: Geheimnisvolle Burgen und Schlösser, einzigartige Parks und Gärten, Kleinode, wundervolle Städte und idyllische Dörfer zwischen Geschichte und Geschichten umarmen unsere eindrucksvolle Geschichte.Das ständig wachsende Netzwerk hat sich zur Aufgabe gemacht, Grünflächen umweltfreundlich und nachhaltig zu gestalten, die biologische Vielfalt zu sichern und die Schönheit der Natur in ihrer ganzen Pracht zu präsentieren. Das Netzwerk lädt zu attraktiven Wander- und Fahrradtouren, vielseitigen Einkehrmöglichkeiten, Veranstaltungen, Vorträgen und einer Vielzahl an Aktionen ein, um Lust auf Garten und das Stauferland zu machen. Mit seinen Mitgliedern ist das Netzwerk ein Teil der Traumgärten im Süden und Mitglied im Verein Schlösser Burgen Gärten Baden-Württemberg e.V.Rund 30 Akteure des „Hohenloher Gartenparadieses“ bilden ein vielbeachtetes touristisches Netzwerk aus Park- & Gartenbetreibern, die ein gemeinsame Ziel vereint: Die Tore und Türen ihrer mit viel Liebe gestalteten Grün- und Buntflächen zusammen mit den regionalen Tourismusorganisationen für interessierte Besucher und Naturliebhaber zu öffnen. Die bunte Vielfalt großer und kleiner, öffentlicher und privater, hohenlohischer, fränkischer, badischer und schwäbischer Gartenträume verbindet diese Tourismusziele in den beiden deutschen Südländern Baden-Württemberg und dem Freistaat Bayern.Seit 2008 existiert das bayerische Gartennetzwerk - begonnen hat es mit der Idee von Baronin Süsskind alle bayerischen Gärten touristisch auf verschiedenen Reiserouten zu verbinden und von einem Park in den Nächsten zu reisen. Seit dieser Zeit erleichtert das bayerische Gartennetzwerk Naturliebhabern die Suche nach den schönsten Gärten im Freistaat. Die innovative Idee für bereits viele Neuauflagen von Karten voller Geheimtipps für Gartenbesucher ist nun seit vielen Jahren fester Bestandteil im grünen Touristikangebot und beinhaltet eine große Zahl von sehenswerten privaten und städtischen Gärten und Parks in Bayern.Lassen Sie sich Sie sich bei den persönlichen, liebevollen und interessanten Führungen der jeweiligen Besitzer und Gärtner mitreißen und gehen Sie auf grüne Ideensuche!