Villeroy & Boch Fliesen gewinnt Red Dot Design Award

Villeroy & Boch Fliesen wurde für die Kollektion METALCRAFT mit dem renommierten Red Dot Design Award 2025 in der Kategorie "Produktdesign" ausgezeichnet. Die Serie überzeugte mit ihrer Kombination aus urbanem Industriestil und zeitloser Eleganz. Villeroy & Boch Fliesen hat damit ein weiteres starkes Zeichen für kreative Exzellenz und internationale Designkompetenz gesetzt. Der Red Dot Design Award ist einer der renommiertesten Designwettbewerbe der Welt.



Urbaner Ausdruck trifft auf metallische Eleganz



Die Kollektion METALCRAFT interpretiert die Ästhetik urbaner Metalloberflächen auf eindrucksvolle Weise: Mit ausdrucksstarken Farben wie Silber, Stahl, Braun, Schwarz und Akzenttönen in Kupfer, Messing und Petrol schafft sie ein Wechselspiel aus Licht und Schatten, Glanz und Mattheit, Impulsivität und Ruhe. Je nach Lichtsituation wechselt der Look zwischen Understatement und Opulenz - immer hochwertig, immer charaktervoll.



Dank einer breiten Formatpalette - darunter großformatige Wandfliesen in 40 x 120 cm und Bodenfliesen in 120 x 120 cm, 60 x 120 cm und 60 x 60 cm - bietet METALCRAFT maximalen Gestaltungsspielraum sowohl für den privaten als auch für den anspruchsvollen gewerblichen Bereich. Technisch überzeugt die Serie durch keramische Präzision, die rutschhemmende R10-Oberfläche und pflegeleichte Veredelungen wie VilbostonePlus und CeramicPlus.



Ausgewählt von einer internationalen Jury aus renommierten Designexperten



Der Red Dot Design Award steht seit 1955 für herausragendes Produktdesign. Im Jahr 2025 bewertete eine Jury aus 43 unabhängigen Experten aus 21 Ländern Einreichungen aus über 60 Nationen - nach Kriterien wie Funktionalität, Ästhetik, Benutzerfreundlichkeit und Verantwortung. Die Serie METALCRAFT von Villeroy & Boch Fliesen überzeugte bei dieser anspruchsvollen Bewertung durch ihre außergewöhnliche Designqualität und wurde mit der begehrten Auszeichnung geehrt.

(lifePR) (