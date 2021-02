Der Varta-Guide goes green! - GreenSign zertifizierte Hotels werden ab sofort im Varta-Führer gekennzeichnet!

Der Varta-Führer, welcher zur MAIRDUMONT-Verlagsgruppe gehört, ist bereits seit 65 Jahren als unabhängiger Hotel- und Restaurantführer marktführend. Rund 20.000 Hotel- und Restaurantempfehlungen in Deutschland sind auf der Website www.varta-guide.de sowie in der jährlich erscheinenden Printausgabe zu finden.Die Nachhaltigkeit wird vom Team des Varta-Führers schon seit letztem Jahr verfolgt, als der Startschuss der Zusammenarbeit mit „Too Good To Go“, der App für Lebensmittelrettung, fiel. Nun geht das Unternehmen noch einen Schritt weiter und empfiehlt seinen Nutzern nachhaltig zertifizierte Hotels. Dabei kooperiert der Varta-Führer mit GreenSign - dem deutschen Marktführer für Nachhaltigkeitszertifikate in der Hotellerie.Der Hotel- und Restaurantführer kennzeichnet jetzt GreenSign zertifizierte Hotels mit einem entsprechenden Icon. Zusätzlich gibt es auf der Website eine eigene Nachhaltigkeits-Rubrik, mit grünen Hoteltipps, Infos zum nachhaltigen Reisen und weiteren Inspirationen für umweltbewusste Gäste. Bei allen Premiumkunden wird auf www.varta-guide.de das GreenSign Nachhaltigkeits-Barometer eingebunden, welches für potentielle Gäste die Nachhaltigkeitsleistungen des Hotels in den einzelnen Bereichen darstellt. Auf einer Übersichtskarte kann außerdem gezielt nach nachhaltigen Hotels gesucht werden. Ab der nächsten Buchausgabe „Der Varta-Führer 2022“ werden alle mit GreenSign zertifizierten Hotels ebenfalls gekennzeichnet, und ein umfangreicher Sonderteil zum Thema nachhaltiges Reisen ist geplant.Holger Pirsch, Chefredakteur des Varta-Führers, erklärt: „Die Nachhaltigkeit gewinnt mehr und mehr an Bedeutung – sowohl für Hotelbetriebe, als auch für Touristen. Die Implementierung nachhaltiger Initiativen sowie die Verankerung eines ökologischen und sozialen Engagements in der Unternehmensführung sind mittlerweile unverzichtbar geworden. Umso mehr freuen wir uns, dass wir mit GreenSign einen professionellen, verlässlichen und innovativen Partner gefunden haben, dem das Thema Nachhaltigkeit mindestens genauso am Herzen liegt wie uns. Die Zusammenarbeit beinhaltet auch den fachlichen Austausch, die Umsetzung von Klimaschutz-Aktionen sowie die Unterstützung bei vertrieblichen Aktivitäten. Gemeinsam mit GreenSign möchten wir Hotels und deren Gäste dazu ermutigen, sich aktiv für die Verminderung des CO2-Ausstoßes sowie den Umwelt- und Ressourcenschutz einzusetzen. Für GreenSign spricht aus unserer Sicht das fünfstufige Zertifizierungssystem, welches auf internationalen Rahmenwerken aufgebaut und einmalig in der Branche ist. GreenSign setzt auf eine klare Kommunikationsstrategie, soziale und wirtschaftliche Verantwortung sowie auf nachhaltige Entwicklung und Qualitätsmanagement. Das passt perfekt zu unserer Unternehmensphilosophie.“Suzann Heinemann, Gründerin und Geschäftsführerin vom InfraCert-Institut, welches das GreenSign Siegel vergibt, ergänzt: „Wir sind stolz, dass die Auswahl des Nachhaltigkeitssiegels vom Varta-Führer auf unser GreenSign gefallen ist und sind begeistert von der Darstellung. Für uns und unsere GreenSign zertifizierten Hoteliers bedeutet dies eine weitere Möglichkeit, die gelebte Nachhaltigkeit transparent aufzuzeigen und neue Zielgruppen zu begeistern. Umweltschutz und Komfort stehen in keinem Wiederspruch, ganz im Gegenteil, denn eine nachhaltige Hotelführung bedeutet ein hohes Maß an Qualität, Modernität und Zukunftsfähigkeit. Bei der Zusammenarbeit mit dem Varta-Führer freuen wir uns auf den spannenden Austausch innovativer Ideen, gemeinsame Umweltschutz-Aktionen und die gegenseitige Unterstützung bei Marketinginitiativen.“Verliehen wird das GreenSign Nachhaltigkeitssiegel vom InfraCert - Institut für Nachhaltige Entwicklung in der Hotellerie. Die Zertifizierung ist praxisnah, speziell für die Hotellerie entwickelt und auf hohen Standards gemäß EMAS und DIN ISO 14001 aufgebaut. Mit dem GreenSign-Siegel bietet InfraCert Hoteliers ein integriertes und ausgereiftes Prüfsystem, das ökologische, soziale und ökonomische Aspekte der Hotelführung in über 90 Kriterien strukturiert, evaluiert und dokumentiert. Der Hotelier erhält die Möglichkeit, seine Nachhaltigkeitsaktivitäten weiter auszubauen und die Betriebsprozesse effizient zu optimieren. In Deutschland ist GreenSign als Nachhaltigkeitssiegel für Hotels Marktführer. Es hat sich zudem auch mit inzwischen über 250 zertifizierten Hotels in 14 Ländern international etabliert.