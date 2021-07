Vier Sterne gehen an das Van der Valk Golfhotel Serrahn

Serrahn/ Krakow am See

Erneut große Freude im Van der Valk Golfhotel Serrahn. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) zertifiziert das Golfhotel für weitere drei Jahre mit vier Sternen und stuft die Hotelanlage zum wiederholten Mal als Unterkunft für hohe Ansprüche ein.DEHOGA-Repräsentant Roland Metzig übergab Melanie Eichmüller (Mitte) und Andreas Borstel (rechts) vor Ort die begehrte Auszeichnung.„Die Freude über die erneute erfolgreiche Klassifizierung ist groß! Ein tolles Dankeschön für die geleistete Arbeit - wir blicken sehr motiviert in die Zukunft“, betonen der Objektleiter und die Restaurantleiterin.Neben den 30 stilvoll eingereichten Hotelzimmern und großzügigen Suiten und dem 18-Loch Golfplatz glänzt dasmit dem à la carte Restaurant, welches sich als deutsche Crossover-Küche mit internationalen Einflüssen versteht. Geboten wird eine abwechslungsreiche Mischung aus klassischen Gerichten im modernen Gewand sowie neuen Kompositionen. Unterstrichen wird die kulinarische Ausrichtung durch hiesige und saisonale Produkte von regionalen Lieferanten und Erzeugern. Dies alles kann im modernen Restaurant mit Wintergarten und Kamin oder auf der herrlich großen Sonnenterrasse genossen werden.Das vielfältige Angebot wird ergänzt durch Veranstaltungen jeglicher Art. So finden u.a. Events, wie „Tea Time mit Alpakas“, Dinner zu ZWEIT am Bachlauf, internationale Golfturniere u.v.m. statt.Für Aktive stehen neben dem 18- Loch Golfplatz zudem ein Fahrrad- und Kanuverleih sowie der Kneipp Lehrpfad im angrenzenden Naturschutzgebiet Nebeltal zur Verfügung.Van der Valk Golfhotel Serrahn | Dobbiner Weg 24 | 18292 Serrahn