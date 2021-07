Neu im Restaurant Martinus - Tea Time mit Alpakas

Serrahn/ Krakow am See

Im idyllisch gelegenen Restaurant Martinus lockt eine neue Attraktion nicht nur Urlauber, sondern auch Einheimische an den Krakower See.Ein klassischer englischer Nachmittagstee der besonderen, kuscheligen Art. Genießen Sie eine köstliche Auswahl an Sandwiches, Scones und Süßem aus der Pâtisserie im Zusammenspiel mit einer erlesenen Teeauswahl der Marke Althaus. Tee-Sommelier Melanie Eichmüller führt Sie mit interessanten und wissenswerten Einblicken in die Welt des Tees ein. Begleitet werden Sie in der Zeit von neugierigen und sehr sensitiven Alpakas aus dem Therapiezentrum Charlottenthal. Lassen Sie sich von den großen dunklen Augen und der besonders weichen Wolle der exotischen Tiere verzaubern.Tea Time im Grünen mit Alpakas zum Beobachten, Streicheln und Füttern findet jeden Montag von 14:30 - 16:00 Uhr im Restaurant Martinus im Van der Valk Golfhotel Serrahn statt.Wer montags keine Zeit findet, ist jeden Freitag mit allen Annehmlichkeiten ohne Alpakas herzlich willkommen. Reservierung per Mail: serrahn@vandervalk.de oder per Telefon: 038456 6692-255.Restaurant Martinus im Van der Valk Golfhotel Serrahn | Dobbiner Weg 24 | 18292 Serrahn