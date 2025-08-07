Kostenloser Golferlebnistag am 24. August 2025 im Van der Valk Golfhotel Serrahn
Tag der offenen Tür für die ganze Familie
Im Rahmen eines Tags der offenen Tür sind Familien, Einsteiger und Neugierige ab 11:00 Uhr herzlich willkommen, den großen Sport mit dem kleinen weißen Ball unverbindlich auszuprobieren.
Die Ausrüstung wird vom Golfclub gestellt. Mitzubringen sind lediglich bequeme Kleidung und natürlich gute Laune.
Ganz gleich ob Kinder oder Erwachsene – alle erleben hautnah die Faszination des Golfsports mit garantiertem Spaßfaktor: Auf einem Übungsplatz, der so genannten „Driving Range“, erhalten die Golfentdecker professionelle Tipps und probieren gemeinsam die verschiedenen Spielsituationen im Golfsport aus.
Die Kleinen können sich auf eine Hüpfburg sowie weitere Spielmöglichkeiten freuen.
Gleichzeitig lädt die Firma Wilson zum Schlägerfitting- und Demotag ein. Beim Fitting werden Ihre Körpergröße und andere statische Werte genauso wie verschiedene Schwungeigenschaften berücksichtigt. Das Ergebnis: exakt angepasste Golfschläger.
Da Sport bekanntlich hungrig macht, ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Vor Ort erwarten die Gäste erfrischende Getränke, Köstlichkeiten vom Grill und hausgebackener Kuchen.
Die Teilnahme am Golferlebnistag ist komplett kostenfrei! Es ist keine Anmeldung erforderlich – einfach vorbeikommen und Spaß haben.
Kleiner Insider-Tipp: Wer am Golferlebnistag nicht teilnehmen kann, aber dennoch neugierig auf den Golfsport ist, kann gerne einen Schnupperkurs buchen.
Andere Veranstaltungen, Übernachtungsangebote und ausführlichere Informationen finden Sie auch unter www.serrahn.vandervalk.de.