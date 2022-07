Familien - und Golferlebnistag im Van der Valk Golfhotel Serrahn

Serrahn/ Krakow am See

Van der Valk Golfhotel Serrahnam Serrahner SeeUnter dem Motto „Einfach vorbeikommen, kostenlos ausprobieren und Spaß haben“ lädt das Van der Valk Golfhotel Serrahn und Restaurant „Martinus“ am 08. Juli 2022 zumein.Ab 10.00 Uhr ist jeder auf der Golfanlage mit SEE Blick und angrenzendem Hotel (Dobbiner Weg 24 in 18292 Serrahn) herzlich willkommen!Wer Lust hat, den großen Sport mit dem kleinen weißen Ball unverbindlich auszuprobieren…..Des weiteren sorgen BBQ, Hüpfburg, Kinderschminken, Tombola und vieles mehr für Spaß und Unterhaltung.Ganz gleich ob Kinder oder Erwachsene – alle erleben hautnah die Faszination des Golfsports mit garantiertem Spaßfaktor: Auf einem Übungsplatz, der so genannten „Driving Range“, erhalten die Golfentdecker professionelle Tipps und probieren gemeinsamdie verschiedenen Spielsituationen im Golfsport aus.Denn Golf ist ein Sport für Jedermann. Die Ausrüstung wird gestellt. Mitzubringen sind lediglich gute Laune und bequeme Kleidung.Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Überraschungen für Klein und Groß erwartet alle Besucher.Übrigens, auch außerhalb des Golf-Erlebnistages funktioniert der Golfeinstieg auf unserer Golfanlage günstig und problemlos mit unserem Schnupperkurs, täglich auf Anfrage. Weitere Informationen zum großen Tag für die ganze Familie unter www.serrahn.vandervalk.de