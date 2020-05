Nach Corona-Schließungen: Van der Valk auf Hotelöffnungen bestmöglich vorbereitet

Die Van der Valk Hotels in Deutschland freuen sich über die gefassten Beschlüsse auf Bund-Länder-Ebene und sind auf die Wiedereröffnungen der Hotels, Ferien- und Freizeitparks sowie Freizeiteinrichtungen bestmöglich vorbereitet. Bereits während der Schließungsphase, von der die meisten unserer Hotels betroffen waren, wurden in den vergangenen Wochen hierfür an den einzelnen Standorten entsprechende Vorbereitungen getroffen. Nun freuen wir, die gesamte Van der Valk Familie, uns wieder auf unsere Gäste und sind voller Erwartung und Begeisterung!Die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeiter haben dabei für uns oberste Priorität! Wir haben daher ein umfassendes, praxistaugliches und einheitliches Sicherheits- und Hygienekonzept für unsere Hotels erarbeitet. Im Einzelnen beinhaltet die Konzeption zum Beispiel ein umfangreiches Informations- und Beschilderungssystem für alle öffentlichen Hotelbereiche, interne Checklisten und Verhaltensregeln für alle operativen Bereiche, Best-Practice-Beispiele zu Abstandsgeboten sowie nochmals deutlich erhöhte Hygienestandards. Außerdem wird unseren Mitarbeitern ein praktikabler Leitfaden zum branchenübergreifenden SARS-CoV2-Arbeitsschutzstandard zur Verfügung gestellt und es finden regelmäßige Schulungen und Unterweisungen statt. Alle getroffenen Maßnahmen entsprechen strikt den Vorgaben der Bundesregierung und der entsprechenden Bundesländer. Detaillierte Informationen können unsere Gäste zudem auch unserer Internetpräsenz www.vandervalk.de entnehmen. Diese wird ständig aktualisiert und erweitert.Aufgrund unterschiedlicher Verfügungslagen in den entsprechenden Bundesländern sowie saisonaler Abweichungen bei unseren Hotels lässt sich eine einheitliche Handlungsstrategie für die Wiedereröffnungen derzeit nicht kommunizieren. Alle Informationen hierzu finden sich auf der Internetplattform www.vandervalk.de/hotels mit einer anknüpfenden Weiterleitung zu unseren deutschen Standorten ( z.B. Resort Linstow unter https://linstow.vandervalk.de/... ).