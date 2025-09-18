Kontakt
Herbsterlebnisse im Van der Valk Golfhotel Serrahn

Ein goldener Herbst voller Natur und Aktivität!

Das Van der Valk Golfhotel ist der ideale Ort zum Entschleunigen, Genießen und Erholen. Inmitten der Mecklenburgischen Seenplatte erleben Sie eine Auszeit in unberührter Natur. Die Anlage umgeben von Wiesen, Wald und direktem glasklaren See bietet den perfekten Ausgleich zum hektischen Alltag. Ausgiebige Wanderrouten und zahlreiche Fahrradwege befinden sich in unmittelbarer Umgebung. Vor Ort laden Fahrräder zu ausgiebigen Touren ein.

Der hoteleigene 18-Loch-Golfplatz begeistert sowohl Anfänger als auch passionierte Golfer. Für Neugierige bietet das Hotel Schnuppergolfen und individuelle Einsteigertrainings an. Fortgeschrittene Spieler können sich auf ein abwechslungsreiches Turnierprogramm, wie After-Work-Golf-Cup, Einheitsscramble und Martinsturnier, freuen. Für alle Turniere sind noch Startplätze verfügbar – eine wunderbare Gelegenheit, sportliche Herausforderungen mit entspanntem Naturgenuss zu verbinden. Neben der idyllischen Lage profitieren Sie ebenso von der exquisiten Küche des Restaurant Martinus. Vom vitalen Frühstück, köstlichem selbstgebackenen Kuchen bis zu regionalen, saisonalen Gerichten- für den kulinarischen Genuss ist gesorgt.

Arrangement WANDERTAGE & NATUR PUR AM SEE

Der Herbst steht in den Startlöchern und bietet die ideale Möglichkeit, die farbenreiche Jahreszeit in der Landschaft zu erleben. Das Arrangement umfasst zwei erholsame Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive vitalem Frühstücksbuffet für zwei Personen. Die Gäste werden mit einer Flasche Wasser und Kaffee auf dem Zimmer begrüßt. An einem Abend erwartet Sie ein romantisches 3-Gang-Candle-Light-Menü. Mit inbegriffen ist ebenfalls Nordic-Walking-Equipment sowie eine Wanderroute für das naheliegende Naturschutzgebiet Nebeltal.

Weitere Übernachtungsangebote und ausführlichere Informationen können unter www.serrahn.vandervalk.de entnommen werden.

