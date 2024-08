Golferlebnistag im Van der Valk Golfhotel Serrahn

Van der Valk Golfhotel Serrahn; Golfclub am Serrahner SeeUnter dem Motto „Einfach vorbeikommen, kostenlos Golf ausprobieren und Spaß haben“ lädt das Van der Valk Golfhotel am 18. August 2024 zum Familien - Golferlebnistag ein.Ab 11.00 Uhr ist jeder auf der Golfanlage im Dobbiner Weg 24 in 18292 Serrahn herzlich willkommen der Lust hat, den großen Sport mit dem kleinen weißen Ball unverbindlich auszuprobieren. Denn Golf ist ein Sport für Jedermann. Die Ausrüstung wird von unserem Golfclub gestellt.Mitzubringen sind lediglich bequeme Kleidung und natürlich gute Laune.Ganz gleich ob Kinder oder Erwachsene – alle erleben hautnah die Faszination des Golfsports mit garantiertem Spaßfaktor: Auf einem Übungsplatz, der so genannten „Driving Range“, erhalten die Golfentdecker professionelle Tipps und probieren gemeinsam die verschiedenen Spielsituationen im Golfsport aus.Für Kids, die noch mehr als Golf erleben wollen, steht für den Spaßfaktor eine Hüpfburg bereit.Beim Fitting werden Ihre Körpergröße und andere statische Werte genauso wie verschiedene Schwungeigenschaften berücksichtigt. Das Ergebnis: exakt angepasste Golfschläger.Und da Sport bekanntlich hungrig macht wird es ein leckeres BBQ mit Spezialitäten vom Grill sowie hausgebackenen Kuchen geben.Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, um an diesem Tag voller Überraschungen für kleine und große Besucher teilzunehmen.Übrigens: Auch außerhalb des Golf-Erlebnistages funktioniert der Golfeinstieg auf unserer Anlage günstig und problemlos mit unserem Schnupperkurs, welcher täglich auf Anfrage buchbar ist. Weitere Informationen zum großen Tag für die ganze Familie unter www.serrahn.vandervalk.de