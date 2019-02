Fastned eröffnet erste Schnellladestation bei Van der Valk Hotel in Gladbeck

05.02.19

Das Unternehmen Fastned, das ein europäisches Netzwerk an Schnellladestationen baut, hat eine Schnellladestation am Van der Valk Hotel Gladbeck (NRW) nahe der A2 eröffnet. Dies ist die erste Station von Fastned an einem Van der Valk Hotel und Teil einer Kooperation, um gemeinsam weitere Stationen in Deutschland zu realisieren. Die Fastned Schnellladestation in Gladbeck hat einen 50 kW und einen 175 kW Schnelllader. Dies erlaubt den Kunden, hier bis zu 50 Mal schneller als Zuhause und mit 100% erneuerbarer Energie zu laden.



Fastned verfolgt das Ziel, ein europäisches Netzwerk von 1.000 Schnellladestationen zu bauen, davon mehrere Hundert in Deutschland. Derzeit hat Fastned 87 Stationen in Betrieb, davon 9 Stationen in Deutschland. Hinzu kommen noch weitere Stationen, die sich derzeit im Bau befinden - so auch einige an Van der Valk Hotels. Die Van der Valk Hotels befinden sich an Hauptverkehrsstraßen und sind daher ein angenehmer und logischer Ort zum Laden eines Elektroautos Mit diesem Netzwerk möchte Fastned den Fahrern von Elektrofahrzeugen die Freiheit geben, durch ganz Europa zu reisen.



Michiel Langezaal, Geschäftsführer von Fastned: "Wir stellen einen steigenden Bedarf an Schnellladedienstleistungen entlang der Hauptverkehrsstraßen fest. Erschwinglichere Elektrofahrzeuge mit einer größeren Batterie und mehr Reichweite kommen auf den Markt. Dies macht es möglich, längere Strecken zu fahren, aber erfordert auf der anderen Seite auch Schnellladeinfrastruktur, mit der man diese Fahrzeuge zügig laden kann. Daher freuen wir uns sehr, den Fahrern von Elektroautos gemeinsam mit Van der Valk diesen nützlichen Service anbieten zu können.”



Vincent van der Valk, Geschäftsführer der Van der Valk Deutschland GmbH: "Wir sind sehr zufrieden mit dieser ersten Fastned Schnellladestation. Van der Valk als auch Fastned fokussieren sich auf Reisende. Mit diesen hochwertigen Schnellladedienstleistungen an unseren Hotels bieten wir unseren Kunden einen wichtigen Service."



Jerry van der Valk, Hotelmanager Van der Valk Hotel Gladbeck: "Die Anzahl unserer Kunden mit Elektroautos steigt und wir möchten ihnen entgegenkommen, indem wir Schnellladedienstleistungen mit grüner Energie anbieten. Ich bin daher sehr zufrieden mit der Fastned Schnellladestation an unserem Hotel und hoffe insbesondere, dass wir unseren Kunden damit einen noch besseren Service anbieten können.”



Bei Fastned können alle voll elektrischen Autos superschnell mit 100% erneuerbarer Energie laden. Die Station hat eine Überdachung aus Solarpaneelen. Laden und bezahlen kann man mit der Fastned-App, mit Ladekarten oder sogar ganz automatisch mittels Autocharge. Die Fahrer von Elektrofahrzeugen können fast jede Ladekarte, ein Bankkonto oder eine Kreditkarte zum bezahlen verwenden.

