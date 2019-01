04.01.19

Künftige Schulanfänger und ihre Familien sollten sich schon heute den 27. Januar 2019 in ihren Kalendern vermerken. In Kooperation mit dem Güstrower Unternehmen, Ihrem Partner für Schulranzen, Rucksäcke, Schulbedarf und Schulbücher, findet an diesem Sonntag die zweite große Schulranzen-Messe im Van der Valk Resort Linstow statt.Jede Menge praktischer Informationen rund um das Thema Schulranzen und darüber hinaus erwartet die kleinen und großen Besucher von 10 bis 16 Uhr. Dabei darf nicht nur geguckt, sondern auch angefasst, getestet, probiert und – selbstverständlich – auch gekauft werden. Mit im Gepäck des Veranstalters mehr als 100 verschiedene Ranzen- und Rucksackmodelle, zu denen eine markenunabhängige und individuelle Beratung garantiert ist. Dazu locken Aktionen und Rabatte mit bis zu 50%.Geboten werden außerdem eine Kinder(Schulranzen)-Modenschau sowie mit dem SchreibCoach® eine computergestützte Schreibanalyse, die mit vielen Tipps und Hinweisen einen erfolgreichen Schulstart optimal vorbereiten kann. Überraschung verspricht auch die STABILO-Megamaschine. Mit „Spray- Day“ können sich die Kids ihre Federmappen oder oder oder …. individuell gestalten lassen. Zudem mit dabei - "Der kleine Knick" - die Schultüte aus der TV-Show "Die Höhle der Löwen".Bastelstraße und Kinderschminken sowie das Indoor-Tobeland im Van der Valk Resort Linstow bieten wetterunabhängige Abwechslung für die Kleinen.Die große Schulranzen-Messe im Van der Valk Resort Linstow wird präsentiert vonMessebesucher erhalten zudem am Veranstaltungstag 50% Rabatt auf die Nutzung des resorteigenen Spaßbades. Beste Voraussetzungen also für einen kurzweiligen und lohnenden Familientag im Van der Valk Resort Linstow.Weitere Informationen unter Tel. 038457 70 sowie www.linstow.vandervalk.de