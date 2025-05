Zwei Events, zwei Highlights – Partyzeit im Van der Valk Resort Linstow zum Frühsommerstart

Musik, die unter die Haut geht. Abende, die in Erinnerung bleiben. Im Mai und Juni verwandelt sich das Van der Valk Resort Linstow in eine stimmungsvolle Event-Location und präsentiert zwei Veranstaltungen, die unterschiedlicher kaum sein könnten – und gerade dadurch ihren besonderen Reiz entfalten. Ob gefühlvolle Schlager oder ausgelassene Sommerbeats: Gäste erwartet eine echte, bei der Musik, Kulinarik und gute Laune im Mittelpunkt stehen.Der Auftakt amsteht ganz im Zeichen der Lebensfreude. Diefeiert ein Musikgenre, das Menschen seit Jahrzehnten begeistert und verbindet – eingängig, tanzbar und voller Gefühl. Zwischen Helene Fischer, Roland Kaiser und hunderten Mitsingenden entsteht eine Atmosphäre voller Leichtigkeit und Gemeinschaft. Im Eintritt enthalten sind ein abwechslungsreiches Buffet, ausgewählte Getränke, Live-Musik sowie ein Mitternachtssnack. Wer den Abend verlängern möchte, wählt das Party All-Inclusive Arrangement mit Übernachtung und Frühstück – für ein rundum gelungenes Wochenende im Resort.Amfolgt mit derdas nächste Highlight – eine stimmungsvolle Feier, die den Sommer mit all seiner Leichtigkeit und Lebensfreude willkommen heißt. In elegantem Ambiente treffen sommerliche Beats, ein Hauch von Urlaubsgefühl und kulinarische Highlights auf erfrischende Drinks und eine mitreißende Partystimmung. Hier wird nicht nur gefeiert, sondern der Sommer willkommen geheißen. Auch zu diesem Anlass sorgt das All-Inclusive-Paket mit ein oder zwei Übernachtungen für ein sorgloses Erlebnis mit Wohlfühlgarantie.Mit diesen beiden Events beweist das Van der Valk Resort Linstow eindrucksvoll, wie vielfältig moderne Eventkultur sein kann. Ob emotionale Mitsing-Momente oder ausgelassene Tanzabende – jede Veranstaltung schafft Raum für besondere Erlebnisse.Und vor dem Sommer ist nach dem Sommer: Am 15. November startet das Resort mit der beliebten Schlagerparty in den Eventherbst. Dann heißt es wieder: Bühne frei für gute Stimmung, große Hits und unvergessliche Nächte – ein Termin, den sich Schlagerfans schon jetzt vormerken sollten.Veranstaltungstickets und Arrangements zu attraktiven Konditionen gibt es unter der Hotline 038457 70.Andere Veranstaltungen 2025, Preise und ausführlichere Informationen finden Sie auch unter www.linstow.vandervalk.de