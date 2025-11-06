X-Mas Magic, 80er-Hits & Sommerfeeling
All inclusive Partys im Van der Valk Resort Linstow
Schon im Dezember dieses Jahres wird es festlich, wenn das Resort am 6. und 12. Dezember 2025 zu den stimmungsvollen X-Mas-Partys einlädt. In festlicher Atmosphäre mit köstlichem Buffet, Musik und Tanz lassen sich hier unvergessliche Abende verbringen – ideal für Firmenfeiern, Freundesrunden oder den Jahresausklang in geselliger Runde.
Wer danach noch nicht genug hat, darf sich auf ein abwechslungsreiches Partyjahr 2026 freuen! Gleich zu Jahresbeginn wird wieder ausgelassen gefeiert:
Freunde der 80er und 90er Jahre erleben an gleich vier Terminen – 17. Januar, 14. März, 11. April und 9. Mai 2026 – die größten Hits dieser unvergesslichen Jahrzehnte. Hier sorgen kultige Sounds, Neonfarben und gute Laune für eine rauschende Partynacht. Auch die Schlagerfreunde kommen wieder voll auf ihre Kosten. Bei den beliebten Schlagerpartys am 24. Januar, 27. März und 25. April 2026 wird mitgesungen, getanzt und gefeiert – von Roland Kaiser bis Helene Fischer.
Für alle, die bei Songs von Britney, Nelly oder den Backstreet Boys nostalgisch werden, gibt es die 2000er Jahre Partys am 31. Januar und 18. April 2026. Hier heißt es: eintauchen in das Jahrzehnt der Popstars, Partyhits und ikonischen Musikvideos – mit „Diese Typen“ live auf der Bühne!
Ein ganz besonderes Highlight ist traditionell die Frauentagsparty am 7. März 2026, bei der die Damen im Mittelpunkt stehen. Mit guter Musik, prickelnden Drinks und ausgelassener Stimmung wird hier gefeiert, was das Zeug hält – unter anderem mit einem live Showact der „Juicy Boys“! Und zum Sommer hin folgt mit der Sommernachtsparty am 27. Juni 2026 der perfekte Auftakt in die warme Jahreszeit.
Wie gewohnt beinhalten alle Eintrittskarten ein Willkommensgetränk, ein reichhaltiges Schlemmerbuffet, Getränke (Softdrinks, Bier, Wein und Sekt) von 18 bis 1 Uhr, Livemusik und/oder DJs sowie einen herzhaften Mitternachtsimbiss. Veranstaltungstickets zu attraktiven Konditionen sind telefonisch unter 038457 / 70 erhältlich.
Zusätzlich werden auch komfortable Übernachtungspakete angeboten, damit Gäste den Abend ganz entspannt ausklingen lassen können.
Weitere Informationen und Preise und finden Sie unter www.linstow.vandervalk.de.